Le Borse europee migliorano nel pomeriggio, Milano chiude poco sotto la parità

(Teleborsa) - I mercati azionari europei migliorano nel pomeriggio
e chiudono misti, in una seduta in cui comunque prevalgono i segni rossi a causa delle rinnovate tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina
. Quest'ultima ha imposto restrizioni su cinque unità statunitensi del colosso sudcoreano della cantieristica navale Hanwha, come ritorsione per le indagini statunitensi sulla predominanza cinese nei settori marittimo e cantieristico; nel contempo, il segretario al Tesoro statunitense Bessent ha dichiarato che la Cina sta cercando di rallentare l'economia mondiale.
Sul fronte macroeconomico, in Germania
a ottobre l'indice ZEW si è attestato
a 39,3 punti, contro 41,1 atteso e 37,3 precedente; a trainare l'ottimismo degli analisti e degli investitori tedeschi sono state nuovamente le prospettive di rafforzamento dell’economia derivanti dal robusto programma di spesa pubblica.
Il Fondo Monetario Internazionale
(FMI) stima ora
una crescita globale del 3,2% quest'anno e del 3,1% l'anno prossimo
, con un declassamento cumulativo di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni dell'anno precedente. Nonostante molteplici fattori concomitanti, lo shock tariffario sta ulteriormente offuscando le già deboli prospettive di crescita, ha detto oggi nel suo outlook. L'FMI prevede un rallentamento nella seconda metà di quest'anno, con una ripresa solo parziale nel 2026 e, rispetto alle proiezioni dello scorso ottobre, prevede un'inflazione persistentemente più elevata.
A Wall Street è entrata nel vivo la stagione delle trimestrali
con Goldman Sachs
, JPMorgan Chase
e BlackRock
che hanno chiuso il terzo trimestre con ricavi ed EPS superiori alle attese del mercato.
L'Euro / Dollaro USA
prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,22%. L'Oro
continua gli scambi a 4.139,7 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,71%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 58,19 dollari per barile, con un ribasso del 2,30%.
In discesa lo spread
, che retrocede a quota +88 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale
riporta un rendimento del 3,41%. Tra i listini europei
discesa modesta per Francoforte
, che cede un piccolo -0,62%, Londra
è in leggero rialzo, riportando un moderato +0,1%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a -0,18%.
A Milano
, si è mosso sotto la parità il FTSE MIB
, che scende a 42.076 punti, con uno scarto percentuale dello 0,22%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share
, che archivia la giornata sotto la parità a 44.687 punti. Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap
(-1,15%); sulla stessa linea, in ribasso il FTSE Italia Star
(-1,43%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, tonica Generali Assicurazioni
che evidenzia un bel vantaggio del 2,32%. In luce Fineco
, con un ampio progresso del 2,12%. Piccolo passo in avanti per Unipol
, che mostra un progresso dell'1,30%. Bene Enel
, che cresce di un +1,16%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Stellantis
, che ha terminato le contrattazioni a -4,78%. Tonfo di Amplifon
, che mostra una caduta del 4,47%. Si concentrano le vendite su Moncler
, che soffre un calo del 2,33%. Vendite su Brunello Cucinelli
, che registra un ribasso dell'1,84%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Philogen
(+2,62%), Cementir
(+1,87%), ENAV
(+1,67%) e Comer Industries
(+1,41%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su WIIT
, che ha chiuso a -7,89%. Seduta negativa per Zignago Vetro
, che mostra una perdita del 3,72%. Sotto pressione De' Longhi
, che accusa un calo del 3,50%. Scivola CIR
, con un netto svantaggio del 3,03%.