LVMH, aumentano le vendite nel terzo trimestre, in calo solo divisione moda e pelletteria

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton

(Teleborsa) - Il colosso francese del lussoha registrato unnei primi nove mesi del 2025, in calo del 2% su base organica rispetto al pari periodo del 2024.LVMH ha dimostrato una buona resilienza e ha mantenuto il suo forte slancio innovativo nonostante un contesto geopolitico ed economico perturbato., rimasti stabili rispetto ai primi nove mesi del 2024, hanno beneficiato di una solida domanda locale. Ilha registrato un calo rispetto allo stesso periodo del 2024, trainato dalla crescita della spesa turistica dovuta al forte indebolimento dello yen. Ilha registrato un netto miglioramento delle tendenze rispetto al 2024.Con una, ilha registrato un miglioramento in tutti i gruppi aziendali e in tutte le regioni, ad eccezione dell'Europa, dove i ricavi derivanti dalla spesa turistica sono diminuiti, a causa delle fluttuazioni valutarie, che hanno pesato maggiormente sul trimestre rispetto all'inizio dell'anno.Le vendite della, che ospita i marchi di punta Louis Vuitton e Dior e che rappresenta circa la metà degli utili, sono diminuite del 2% a 8,5 miliardi rispetto al corrispondente trimestre del 2024. Calano invece del 6% a 27,61 miliardi nei nove mesi.