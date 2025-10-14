Milano 16:30
MatchGuru, al via primo aumento di capitale da 1 milione di euro per scalare mercato HR Tech
(Teleborsa) - MatchGuru, startup italiana attiva nel settore HR Tech dal 2024, apre il round per il suo primo aumento di capitale da 1 milione di euro. I fondi raccolti saranno destinati a potenziare lo sviluppo tecnologico della piattaforma e far scalare il modello di business, con un focus su innovazione nel recruiting e automazione dei processi HR.

La raccolta è aperta a investitori istituzionali e privati, con l'obiettivo di consolidare la presenza di MatchGuru sul mercato italiano e preparare l'espansione internazionale. L'aumento di capitale arriva dopo il percorso di accelerazione di Personae, acceleratore welfare della Rete Nazionale di CDP Venture Capital, realizzato in collaborazione con SocialFare - Centro per l'Innovazione Sociale e a|cube.

Dopo aver sviluppato la propria soluzione tecnologica basata su AI, 300.000 candidature raccolte e una fase di sperimentazione con più di 50 clienti, l'azienda punta su una community di recruiter verticali indipendenti e una gestione semplificata della relazione tra aziende, candidati e selezionatori con l'obiettivo di rendere più chiaro ed efficace l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

"Il recruiting non è più una questione di quantità, ma di qualità - dichiara Marco Laino, CEO & Founder di MatchGuru - Per essere efficace deve essere flessibile e personalizzato. Abbiamo deciso di costruire un modello che unisce la tecnologia al lavoro di professionisti specializzati, per ridurre il rumore e aumentare il valore di ogni ricerca".

Il nuovo modello si rivolge sia alle aziende - in particolare PMI e realtà in crescita che faticano a reperire talenti in settori complessi - sia ai recruiter, che attraverso un managed marketplace possono accedere a progetti e opportunità che difficilmente intercetterebbero in autonomia.
