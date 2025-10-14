Pattern, ValueTrack taglia fair value: margini 2025 ridotti, visione a lungo termine intatta

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato a 5,20 euro
per azione (dai precedenti 5,80 euro) il fair value
su Pattern
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale.
Gli analisti scrivono che l'esercizio 2025 si conferma un anno impegnativo
, caratterizzato da una domanda debole, un continuo destocking e una pressione sui margini, sebbene emergano primi segnali di miglioramento in vista della collezione primavera-estate 2026.
In questo contesto, il management ha presentato
gli obiettivi per il 2028: su base individuale, ricavi pari a 125-140 milioni di euro, un margine EBITDA low double-digit e una PFN che diventa positiva in termini di cassa. Con l'M&A in fase di valutazione, il management prevede un ulteriore aumento dei ricavi del 12-20%, un margine EBITDA mid double-digit e una PFN neutrale. La pipeline target si concentra su fornitori di lusso adiacenti
che combinano produzione esternalizzata, know-how tecnologico ed esposizione a clienti del lusso assoluto.
ValueTrack ha abbassato la stima sulla redditività dell'esercizio 2025
, ma lasciato sostanzialmente invariato l'esercizio 2026, mantenendo una visione positiva a medio termine. Il posizionamento di Pattern rimane solido
, supportato dalla crescente domanda di trasparenza della supply chain, dalla forte esposizione al lusso di alta gamma e da una strategia focalizzata su innovazione, integrazione ed ESG. Anche con la fascia bassa delle previsioni, Pattern raggiungerebbe entro l'anno fiscale 2028 circa 125 milioni di euro di ricavi e un margine EBITDA di circa l'11% senza ipotizzare alcun M&A: ciò implica un CAGR dei ricavi di circa il 5% (2025-2028), un CAGR dell'EBITDA di circa il 40% e suggerisce che entro il 2028 28 Pattern potrebbe generare circa 14 milioni di euro di EBITDA, che si traducono in circa 8 milioni di euro di EFCF annuale.(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)