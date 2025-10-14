Redfish, Alantra conferma Buy: M&A traina la crescita con backlog a livelli record

Alantra

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) -ha(2,4 euro per azione)(Buy, visto l'upside potenziale del 93%) sul titolo(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan. Gli analisti scrivono che i ricavi consolidati del primo semestre del 2025 sono saliti a 34 milioni di euro (rispetto a 20,1 milioni di euro), riflettendo la piena integrazione di Movinter e il contributo di Six Italia e SAIEP. L'EBITDA ha raggiunto 3,3 milioni di euro (margine del 9,8%), più che raddoppiando rispetto all'anno precedente, grazie alla disciplina dei costi, all'efficienza operativa e alle sinergie derivanti dall'integrazione iniziale.L'del gruppo, con le acquisizioni che rappresentano un motore chiave sia per la scalabilità che per la diversificazione. Il portafoglio ordini consolidato ha raggiunto 105,4 milioni di euro, in crescita del 71% su base annua e del 26% rispetto al 2024. In particolare, circa il 70% degli ordini è previsto oltre il 2025, garantendo un'elevata visibilità sugli utili. All'interno del portafoglio, SAIEP ha confermato il suo ruolo di motore di crescita, beneficiando di un solido slancio commerciale e di un migliore apporto ordini, mentre Six Italia e Movinter stanno iniziando a cogliere sinergie operative, in particolare in termini di efficienza produttiva e miglioramento dei margini."Il portafoglio ordini ampliato e di più lunga durata, insieme a una pipeline attiva di potenziali opportunità di acquisizione, sottolinea che lea di crescita di RFLTC e la sua continua diversificazione industriale", si legge nella ricerca.Alantra evidenzia anche che il(97% del NAV lordo), offrendo agli investitori un'esposizione a PMI resilienti e difficili da replicare nei settori ferroviario, infrastrutturale, aerospaziale e della produzione specializzata.