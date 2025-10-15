Anfia, Componentistica auto in frenata: cala il fatturato, cresce il pessimismo per il 2025

(Teleborsa) - Dopo tre anni di espansione,, che nel 2024 registra, dove la contrazione degli addetti è più marcata (-2,4%). Solo motorsport e aftermarket chiudono in positivo. I dati emergono dalla, presentato aldi Torino dalla Camera di Commercio di Torino e daCome commentato da"Il settore automotive vive in un contesto di grande incertezza a causa di diversi fattori concomitanti:con la rapida avanzata dell’area asiatica,. In un quadro così complesso, le nostre aziende, dopo anni di relativa crescita, subiscono nel 2024 e prevedono per il futuro contrazioni dei ricavi ed effetti sull’occupazione, più accentuati proprio in Piemonte. Tutte le strategie indagate, dagli investimenti in R&S alla realizzazione di partnership per l’innovazione, dallo sviluppo di nuovi powertrain all’inserimento dell’Intelligenza Artificiale, v"Dobbiamo riprenderci la leadership europea nell'ambito della transizione energetica e, per farlo, quest’ultima deve cambiare percorso – afferma(Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica). - La formula attuale, che segue un approccio mono-tecnologico centrato sull’elettrico sta danneggiando i componentisti europei, i cui prodotti coprono all’incirca il 60% del contenuto tecnologico dei veicoli ICE prodotti in UE, maAuspichiamo, quindi, che la revisione in corso del regolamento UE sui target divada nella direzione di un approccio tecnologicamente neutrale, che valorizzi il contributo dei carbon neutral fuels - soluzioni tecnologiche innovative già disponibili in grado di salvaguardare competenze industriali e posti di lavoro – al raggiungimento degli obiettivi. Riteniamo, inoltre, che debba essere accompagnata da adeguate e proporzionate misure di protezione della manifattura europea, anche a salvaguardia del valore aggiunto generato dalla produzione continentale di auto, sistemi e componenti".Il quadro internazionale mostra: la domanda mondiale di autoveicoli nIn. L’Osservatorio censisce 2.134 imprese italiane, per un fatturato complessivo di 55,5 miliardi di euro e 168mila addetti. Il Piemonte si conferma leader del comparto, con 717 aziende e oltre un terzo del giro d’affari nazionale.Le: il 63% delle imprese prevede un calo del fatturato, il 53% riduzioni di personale, e una forte contrazione degli investimenti (-27%). Cresce l’uso della cassa integrazione e si accentuano i timori per la riduzione della domanda e l’instabilità geopolitica.Sul fronte dell’innovazione, oltre metà delle imprese ha introdotto, ma solo il 14% sperimenta l’Intelligenza Artificiale. Lal’87% delle aziende adotta pratiche ambientali e oltre l’80% azioni sociali o di governance. Tra le richieste delle imprese: