Casta Diva Group, valore della produzione in crescita a doppia cifra nel terzo trimestre e nei nove mesi

Casta Diva Group

(Teleborsa) -(CDG), società attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione e della produzione di contenuticreativi, rende noto che il Cda ha preso visione delconsolidato relativo ai, pari a, che è risultatorispetto al medesimo periodo del 2024.Nel solo, in particolare, il Valore della Produzione ha registrato un significativo incremento,sullo stesso periodo del 2024 a, grazie alla forte domanda di eventi che CDG è in grado di soddisfare e tradurre in nuovi progetti.Il valore delal 30 settembre 2025 (commesse da evadere entro l’anno) si attesta a(18,7 milioni alla stessa data del 2024).Sommando l’ammontare del valore della produzione già realizzato al valore del backlog sopra riportato, larisulta in(118,6 milioni rispetto a 100,6 milioni). Tale ammontare rappresenta l’87% del risultato previsto da Piano (136,4 milioni).