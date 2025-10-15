Casta Diva Group, valore della produzione in crescita a doppia cifra nel terzo trimestre e nei nove mesi

(Teleborsa) - Casta Diva Group
(CDG), società attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione e della produzione di contenuti
creativi, rende noto che il Cda ha preso visione del dato preconsuntivo del Valore della Produzione
consolidato relativo ai 9 mesi 2025
, pari a 94,4 milioni di euro
, che è risultato in crescita del 15%
rispetto al medesimo periodo del 2024.
Nel solo terzo trimestre 2025
, in particolare, il Valore della Produzione ha registrato un significativo incremento, +47%
sullo stesso periodo del 2024 a 36,22 milioni
, grazie alla forte domanda di eventi che CDG è in grado di soddisfare e tradurre in nuovi progetti.
Il valore del backlog
al 30 settembre 2025 (commesse da evadere entro l’anno) si attesta a 24,2 milioni
(18,7 milioni alla stessa data del 2024).
Sommando l’ammontare del valore della produzione già realizzato al valore del backlog sopra riportato, la proiezione del valore della produzione
risulta in crescita di circa il 18%
(118,6 milioni rispetto a 100,6 milioni). Tale ammontare rappresenta l’87% del risultato previsto da Piano (136,4 milioni).