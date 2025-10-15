Chiusura mista per Wall Street in sessione volatile con focus su relazioni USA-Cina

Dow Jones

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,44%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 6.644 punti (-0,16%). Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,69%; con analoga direzione, leggermente negativo l'(-0,45%).La sessione è stata volatile, con ii presidente USAcome ritorsione per il mancato acquisto di soia dagli Stati Uniti da parte di Pechino. La notizia è stata l'ultimo step delle. Lunedì sera, la Cina ha imposto nuove sanzioni a cinque filiali statunitensi del costruttore navale sudcoreano Hanwha Ocean. Questo ha fatto seguito alle minacce di Trump di venerdì scorso di imporre un ulteriore dazio del 100% su qualsiasi merce proveniente dalla Cina, dopo che Pechino ha imposto rigidi controlli sulle esportazioni di minerali di terre rare. I dazi di Trump potrebbero entrare in vigore il 1° novembre o prima, a seconda della prossima mossa della Cina, ha dichiarato martedì alla CNBC il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,72%),(+1,17%) e(+1,12%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,59%.del Dow Jones,(+4,98%),(+4,50%),(+3,01%) e(+2,78%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,40%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,61%.scende del 2,04%. Calo deciso per, che segna un -1,91%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,67%),(+3,41%),(+2,91%) e(+2,78%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,69%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,40%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,22%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,87%.