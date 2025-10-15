Chiusura mista per Wall Street in sessione volatile con focus su relazioni USA-Cina

(Teleborsa) - Chiusura mista per la Borsa di New York
, che mostra sul Dow Jones
un rialzo dello 0,44%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l'S&P-500
, fermandosi a 6.644 punti (-0,16%). Sotto la parità il Nasdaq 100
, che mostra un calo dello 0,69%; con analoga direzione, leggermente negativo l'S&P 100
(-0,45%).
La sessione è stata volatile, con ii presidente USA Donald Trump ha minacciato la Cina di un embargo sull'olio da cucina
come ritorsione per il mancato acquisto di soia dagli Stati Uniti da parte di Pechino. La notizia è stata l'ultimo step delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina
. Lunedì sera, la Cina ha imposto nuove sanzioni a cinque filiali statunitensi del costruttore navale sudcoreano Hanwha Ocean. Questo ha fatto seguito alle minacce di Trump di venerdì scorso di imporre un ulteriore dazio del 100% su qualsiasi merce proveniente dalla Cina, dopo che Pechino ha imposto rigidi controlli sulle esportazioni di minerali di terre rare. I dazi di Trump potrebbero entrare in vigore il 1° novembre o prima, a seconda della prossima mossa della Cina, ha dichiarato martedì alla CNBC il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer.
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo per l'ufficio
(+1,72%), beni industriali
(+1,17%) e finanziario
(+1,12%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto informatica
, che ha riportato una flessione di -1,59%. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Wal-Mart
(+4,98%), Caterpillar
(+4,50%), American Express
(+3,01%) e Honeywell International
(+2,78%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nvidia
, che ha archiviato la seduta a -4,40%. Spicca la prestazione negativa di Salesforce
, che scende del 3,61%. Goldman Sachs
scende del 2,04%. Calo deciso per JP Morgan
, che segna un -1,91%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Atlassian
(+4,67%), AirBnb
(+3,41%), Charter Communications
(+2,91%) e Honeywell International
(+2,78%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su MicroStrategy Incorporated
, che ha chiuso a -4,69%. Vendite a piene mani su Nvidia
, che soffre un decremento del 4,40%. Pessima performance per Intel
, che registra un ribasso del 4,22%. Sessione nera per CrowdStrike Holdings
, che lascia sul tappeto una perdita del 3,87%.