DeA Capital Real Estate: rimborso parziale di 96 euro per quota Fondo Atlantic 1 e chiusura a fine ottobre

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato per illa distribuzione di un ammontare complessivo di, corrispondente aper ciascuna delle 521.520 quote in circolazione. La somma citata a titolo diverrà riconosciuta agli aventi diritto con data di stacco 20 ottobre 2025 e data di pagamento 22 ottobre 2025, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..Ladel Fondo Atlantic 1, come prorogata ai sensi del relativo regolamento di gestione, avrà termine il 31 ottobre 2025.La SGR comunica che le quote del Fondo Atlantic 1 sarannodallasul segmentodi Borsa Italiana. In ottemperanza a quanto disposto dalle Istruzioni di Borsa Italiana, l'ultimo giorno di negoziazione delle quote del Fondo sarà il 29 ottobre 2025, con esecuzione dei relativi contratti il 30 ottobre 2025.