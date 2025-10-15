DeA Capital Real Estate: rimborso parziale di 96 euro per quota Fondo Atlantic 1 e chiusura a fine ottobre

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate SGR
ha deliberato per il Fondo Atlantic 1
la distribuzione di un ammontare complessivo di 50.065.920 euro
, corrispondente a 96 euro
per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione. La somma citata a titolo di rimborso parziale
verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di stacco 20 ottobre 2025 e data di pagamento 22 ottobre 2025, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..
La durata
del Fondo Atlantic 1, come prorogata ai sensi del relativo regolamento di gestione, avrà termine il 31 ottobre 2025.
La SGR comunica che le quote del Fondo Atlantic 1 saranno cancellate
dalla quotazione
sul segmento MIV
di Borsa Italiana. In ottemperanza a quanto disposto dalle Istruzioni di Borsa Italiana, l'ultimo giorno di negoziazione delle quote del Fondo sarà il 29 ottobre 2025, con esecuzione dei relativi contratti il 30 ottobre 2025.