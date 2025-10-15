Eles, OPA totalitaria Mare Group "non concordata" e da "considerarsi ostile"

ELES Semiconductor Equipment

Mare Engineering Group

(Teleborsa) -(Eles)dei comunicati diffusi in data 7 ottobre 2025 dall’azionista(Mare Group) con i quali ha annunciato la volontà di promuovere (i) un’volontaria totalitariapromossa dal medesimo azionista avente ad oggetto ladella Società e (ii) un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto la totalità deidenominati “warrant Eles 2019-2026”. Lo si legge in una nota diffusa da Eles.Il Cda di Eles precisa che l’con la Società né con i suoi organi sociali e deve pertanto. In ottemperanza alle disposizioni di legge e ai principi di trasparenza e corretto funzionamento del mercato, il Consiglio di Elesin modo oggettivo, responsabile e nell’esclusivo interesse di tutti gli stakeholders.La società ricorda inoltre che l’Offerta Azioni saràsecondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal riguardo Eles registra preliminarmente che il Corrispettivo Azioni incorpora unrispetto al prezzo di chiusura dell’azione Eles del 3 ottobre 2025 (2,220 euro), ultimo giorno di Borsa aperta antecedente l’annuncio dell’Offerta Azioni, e risultaproposto da Mare Group nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio e acquisto parziale annunciata il 10 giugno 2025, che riguardava una sola parte minoritaria del capitale sociale.Il Corrispettivo Azioni offerto risulta arispetto al fair value del consensus aggiornato al 2 ottobre 2025. La considerazione permane anche con riferimento alla media del fair value espresso dal consensus negli ultimi dodici mesi (3,14 euro), che implica uno sconto del 28%.Il Corrispettivo Warrant (0,025 euro per ciascun Warrant) risultarispetto al prezzo di chiusura del Warrant del 3 ottobre 2025 (0,2200 euro), ultimo giorno di Borsa aperta antecedente l’annuncio dell’offerta sui warrant. Tale sconto rimane significativo anche considerando i prezzi medi ponderati su 1, 3, 6 e 12 mesi (circa 0,15 euro), che evidenziano una differenzadi circa l’85%. Considerando il prezzo di esercizio pari a 2,20 euro e il rapporto di conversione di 2:1, il prezzo teorico dell’azione desumibile dai warrant può essere stimato, in via semplificata, in un valore implicito del sottostante di circa 2,50 euro,rispetto al Corrispettivo Azioni offerto.Inoltre Eles ha confermato la solidità del proprio andamento operativo e iLa Società ha registrato una crescita significativa nel, con unnel primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2024. La società ha registrato anche un miglioramento dellae una crescita della, nonostante la volatilità del mercato globale dei semiconduttori, influenzato da fattoriesogeni come l’andamento del settore automotive e le politiche commerciali internazionali.La Società continua a rafforzare il proprio posizionamento inquali, ambiti in cui la capacità di innovazione e la qualità delle soluzioni proposte hanno consolidato la fiducia di clienti e partner strategici a livello globale.Risultati positivi anche per la, che beneficia del riposizionamento strategico e del conferimento dei comparti I&D Eles e Campera-ES, con un incremento delle vendite e una maggiore efficienza operativa.Eles comunica, inoltre, che il, a seguito di approfondito esame, ha replicato ai rilievi ricevuti in data 29 settembre 2025 da Mare Group e ritiene di non dover presentare proposte all’assemblea degli azionisti di Eles."Eles, nell’interesse di tutti gli azionisti e degli stakeholder, in coerenza con le best practice di mercato e con l’obiettivo di tutelare il valore industriale e strategico della Società nel medio-lungo periodo. Eles conferma inoltre la piena fiducia nella capacità del management di proseguire il percorso di crescita organica e di sviluppo internazionale avviato negli ultimi anni", conclude la nota della società.