Eles, OPA totalitaria Mare Group "non concordata" e da "considerarsi ostile"

(Teleborsa) - ELES Semiconductor Equipment
(Eles) prende atto
dei comunicati diffusi in data 7 ottobre 2025 dall’azionista Mare Engineering Group
(Mare Group) con i quali ha annunciato la volontà di promuovere (i) un’offerta pubblica di acquisto
volontaria totalitaria
promossa dal medesimo azionista avente ad oggetto la totalità delle azioni
della Società e (ii) un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto la totalità dei warrant
denominati “warrant Eles 2019-2026”. Lo si legge in una nota diffusa da Eles.
Il Cda di Eles precisa che l’Offerta non è stata concordata
con la Società né con i suoi organi sociali e deve pertanto considerarsi ostile
. In ottemperanza alle disposizioni di legge e ai principi di trasparenza e corretto funzionamento del mercato, il Consiglio di Eles esaminerà la proposta
in modo oggettivo, responsabile e nell’esclusivo interesse di tutti gli stakeholders.
La società ricorda inoltre che l’Offerta Azioni sarà soggetta al vaglio delle autorità competenti
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal riguardo Eles registra preliminarmente che il Corrispettivo Azioni incorpora un premio pari all’1,4%
rispetto al prezzo di chiusura dell’azione Eles del 3 ottobre 2025 (2,220 euro), ultimo giorno di Borsa aperta antecedente l’annuncio dell’Offerta Azioni, e risulta allineato al corrispettivo
proposto da Mare Group nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio e acquisto parziale annunciata il 10 giugno 2025, che riguardava una sola parte minoritaria del capitale sociale.
Il Corrispettivo Azioni offerto risulta a sconto del 27%
rispetto al fair value del consensus aggiornato al 2 ottobre 2025. La considerazione permane anche con riferimento alla media del fair value espresso dal consensus negli ultimi dodici mesi (3,14 euro), che implica uno sconto del 28%.
Il Corrispettivo Warrant (0,025 euro per ciascun Warrant) risulta inferiore dell’88,6%
rispetto al prezzo di chiusura del Warrant del 3 ottobre 2025 (0,2200 euro), ultimo giorno di Borsa aperta antecedente l’annuncio dell’offerta sui warrant. Tale sconto rimane significativo anche considerando i prezzi medi ponderati su 1, 3, 6 e 12 mesi (circa 0,15 euro), che evidenziano una differenza
di circa l’85%. Considerando il prezzo di esercizio pari a 2,20 euro e il rapporto di conversione di 2:1, il prezzo teorico dell’azione desumibile dai warrant può essere stimato, in via semplificata, in un valore implicito del sottostante di circa 2,50 euro, superiore di circa l’11%
rispetto al Corrispettivo Azioni offerto.
Inoltre Eles ha confermato la solidità del proprio andamento operativo e i risultati positivi conseguiti nel primo semestre 2025
.
La Società ha registrato una crescita significativa nel comparto Industrial & AI
, con un incremento del 28%
nel primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2024. La società ha registrato anche un miglioramento della posizione finanziaria netta
e una crescita della raccolta ordini nel settore SEMI
, nonostante la volatilità del mercato globale dei semiconduttori, influenzato da fattori
esogeni come l’andamento del settore automotive e le politiche commerciali internazionali.
La Società continua a rafforzare il proprio posizionamento in ambiti ad alto potenziale
quali AI, High Performance Computing e sistemi mission-critical
, ambiti in cui la capacità di innovazione e la qualità delle soluzioni proposte hanno consolidato la fiducia di clienti e partner strategici a livello globale.
Risultati positivi anche per la divisione Aerospace & Defense
, che beneficia del riposizionamento strategico e del conferimento dei comparti I&D Eles e Campera-ES, con un incremento delle vendite e una maggiore efficienza operativa.
Eles comunica, inoltre, che il Collegio sindacale
, a seguito di approfondito esame, ha replicato ai rilievi ricevuti in data 29 settembre 2025 da Mare Group e ritiene di non dover presentare proposte all’assemblea degli azionisti di Eles.
"Eles valuterà ai sensi di legge con attenzione le Offerte
, nell’interesse di tutti gli azionisti e degli stakeholder, in coerenza con le best practice di mercato e con l’obiettivo di tutelare il valore industriale e strategico della Società nel medio-lungo periodo. Eles conferma inoltre la piena fiducia nella capacità del management di proseguire il percorso di crescita organica e di sviluppo internazionale avviato negli ultimi anni", conclude la nota della società.