Francia, inflazione settembre confermata a -1% su mese e +1,2% su anno

(Teleborsa) - Confermata mista l'nel mese di2025. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in aumento dell'1,2% su, rispetto al +0,9% del mese precedente, uguale a quanto previsto nella stima preliminare., i prezzi al consumo hanno registrato un calo dell'1%, uguale alla prima lettura e dopo il +0,4% registrato nel mese precedente.Il, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione positiva dell'1,1% su base annua, dopo il +0,8% di agosto e uguale alla stima preliminare, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione pari a -1,1% (uguale a mese precedente e stima preliminare).