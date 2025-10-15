Milano 14-ott
Francia, inflazione settembre confermata a -1% su mese e +1,2% su anno

Francia, inflazione settembre confermata a -1% su mese e +1,2% su anno
(Teleborsa) - Confermata mista l'inflazione in Francia nel mese di settembre 2025. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in aumento dell'1,2% su base tendenziale, rispetto al +0,9% del mese precedente, uguale a quanto previsto nella stima preliminare.

Su base mensile, i prezzi al consumo hanno registrato un calo dell'1%, uguale alla prima lettura e dopo il +0,4% registrato nel mese precedente.

Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione positiva dell'1,1% su base annua, dopo il +0,8% di agosto e uguale alla stima preliminare, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione pari a -1,1% (uguale a mese precedente e stima preliminare).
