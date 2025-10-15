Open Fiber: nel comune di Charvensod disponibile in oltre 1.420 case, esercizi commerciali e uffici

(Teleborsa) - La fibra ottica diè arrivata nelLa rete ultraveloce oggi disponibile nel comune raggiunge oltreattraverso la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione fino a 2,5 Gigabit al secondo. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del Comune. L'infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell'ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Valle D'Aosta. La nuova rete è e resterà di proprietà pubblica."Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Charvensod oggi è dotata di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l'accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", affermaTutti gli utenti residenziali di Charvensod che attiveranno una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber entro il 31 gennaio 2026, – fa sapere Open Fiber in una nota – potranno partecipare all'iniziativa "Open Fiber la scelta che ti premia" e ricevere un voucher di 100 euro da convertire in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante. Il termine ultimo per la richiesta dei premi è fissato al 31 marzo 2026.