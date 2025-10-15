OVS entra nel mercato indiano con nuovo store a New Delhi

OVS

(Teleborsa) -entra nelcon l’inaugurazione del, al Pacific Mall, la rinomata shopping destination di Tagore Garden. L’inaugurazione segna una tappa importante nel progetto didi OVS e porta in uno dei mercatial mondo il design italiano e lo stile distintivo che caratterizza i marchi presenti nei suoi store.Il negozio di New Delhi si presenta con il concept che caratterizza gli store OVS in Italia. In uno spazio di circa 850 metri propone ai clienti un’esperienza di shopping contemporanea e internazionale con un’ampia una selezione di brand - PIOMBO, B.Angel, Les Copains, Utopja e Altavia - sviluppati dal team creativo di OVS e pensati per soddisfare un’ampia clientela e diversi stili di vita.OVS, che conta già, con l’apertura in India intende consolidare ulteriormente la sua presenza internazionale.“L’India è uno dei mercati più dinamici al mondo per il fashion - afferma, Global Chief Retail Officer di OVS. Con OVS proponiamo un mix di stile italiano, accessibilità e sostenibilità. ‘Love People, Not Labels’ - il nostro claim - è alla base di ciò che facciamo: celebrare le persone e connetterci in modo autentico con i nostri clienti. Questa apertura rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo internazionale del brand”.