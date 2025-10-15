Soges Group, KT&Partners conferma il rating e riduce il Fair Value

(Teleborsa) - KT&Partners ha confermato la raccomandazione Add sul titolo Soges Group
e abbassato il Fair Value a 4,03 euro dal precedente 5,19 euro.
L'aggiornamento giunge a valle della semestrale
che si è chiusa con ricavi delle vendite pari a 11,8 milioni di euro in aumento del 58,8% e una perdita netta per 1,4 milioni amplificatasi rispetto al decifit di 443 mila euro del primo semestre 2024.
Gli analisti hanno quindi rivisto le previsioni per gli anni 2025-2028. "Nonostante i risultati del primo semestre del 2025 siano sostanzialmente in linea con le nostre aspettative, abbiamo tenuto conto delle aperture posticipate
di Meliá Venezia Lido e Malaspina, che porteranno a ricavi inferiori alle attese
per l'anno fiscale 2025 e a spese correnti non coperte che ridurranno i margini di fine anno".
Per il 2025, prevedono ora "un fatturato totale di 27,0 milioni (rispetto ai 29,9 milioni della nostra precedente stima), "riflettendo solo un contributo parziale di Meliá (aperto a inizio agosto, mancando il picco della stagione estiva) e un contributo minimo o nullo di Malaspina (la cui apertura è prevista tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026)". Ipotizzano "una tempistica più conservativa per le nuove aperture
e un percorso di crescita più prudente
per le strutture esistenti, stimando ora un fatturato di 43,9 milioni di euro per l'anno fiscale 2028 (rispetto ai 47,3 milioni di euro stimati in precedenza)".
In termini di redditività
, "per riflettere i costi di pre-apertura e di avviamento (in particolare il personale), stimiamo un EBITDAR per l'esercizio 2025 di 5,9 milioni di euro con un margine del 21,7% (in precedenza 8,5 milioni di euro, 28,6%) e un EBITDA per l'esercizio 2025 di 1,4 milioni di euro con un margine del 5,1% (rispetto a 4,1 milioni di euro, 13,5%)".
Alla luce di ciò, gli analisti prevedono una perdita netta per l'esercizio 2025
di 1,6 milioni (rispetto a un utile netto di 0,3 milioni precedente). La PFN per l'esercizio 2025 è stimata a 11,9 milioni (rispetto agli 8,4 milioni precedenti), principalmente a causa della minore generazione di EBITDA. "I margini previsti inferiori nei prossimi anni portano a previsioni di generazione di cassa più caute, con una PFN che dovrebbe ora raggiungere i 3,9 milioni di euro entro l'esercizio 2028".