USA, ancora in calo le richieste di mutui settimanali

(Teleborsa) - Continuano a calare le domande di mutuo negli Stati Uniti
. Nella settimana al 10 ottobre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento dell'1,8%, dopo il -4,7% registrato la settimana precedente.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento
è sceso dell'1%, mentre quello relativo alle nuove domande è diminuito del 2,7%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali
sono scesi al 6,42% dal 6,43% precedente.(Foto: © Alexander Raths / 123RF)