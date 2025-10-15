Milano 13:25
USA, ancora in calo le richieste di mutui settimanali

(Teleborsa) - Continuano a calare le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 10 ottobre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento dell'1,8%, dopo il -4,7% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso dell'1%, mentre quello relativo alle nuove domande è diminuito del 2,7%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,42% dal 6,43% precedente.

