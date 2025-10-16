Milano 9:24
Appiattita la performance delle Borse europee, a Milano sale TIM

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità, dove però spicca TIM a causa della promozione a Buy da Deutsche Bank con aumento del target price.

L'economia del Regno Unito è tornata a crescere ad agosto (+0,1%), grazie alla ripresa del settore manifatturiero che ha contribuito a compensare un mese di stagnazione per il settore dei servizi. La produzione industriale è cresciuta dello 0,7%, più velocemente del previsto.

Sul fronte societario, Nestlé prevede di tagliare 16.000 posti di lavoro, mentre il nuovo CEO Philipp Navratil cerca di accelerare la svolta dell'azienda alimentare svizzera a poche settimane dal suo insediamento; Pernod Ricard ha registrato vendite trimestrali peggiori del previsto, a causa del forte calo della domanda in Cina e dello smaltimento delle scorte in eccesso negli Stati Uniti; ABB ha registrato ordini, ricavi e redditività in crescita a doppia cifra nel terzo trimestre; Nordea Bank ha segnalato un ROE solido al 15,8% nel terzo trimestre, anche se l'utile è stato in leggero calo.

Spunti sul settore bancario italiano, con Jefferies che avvia copertura su MPS con raccomandazione Buy, evidenziando che il mercato sottovaluta le sinergie con Mediobanca, e RBC che avvia la copertura su Intesa Sanpaolo con Outperform.

L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,165. Lieve aumento dell'oro, che sale a 4.232,2 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,80%.

Lieve calo dello spread, che scende a +88 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,37%.

Tra i mercati del Vecchio Continente sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,32%, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità.

Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 41.858 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 44.409 punti. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,33%); come pure, poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,29%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Telecom Italia (+1,98%), Campari (+1,44%), Mediobanca (+0,56%) e STMicroelectronics (+0,55%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Brunello Cucinelli, che continua la seduta con -1,82%. Deludente Moncler, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Unipol, che mostra un piccolo decremento dell'1,33%. Discesa modesta per Buzzi, che cede un piccolo -1,09%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, D'Amico (+2,05%), NewPrinces (+1,31%), Technoprobe (+0,95%) e LU-VE Group (+0,69%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caltagirone SpA, che prosegue le contrattazioni a -2,22%. Spicca la prestazione negativa di Ferragamo, che scende dell'1,68%. Fincantieri scende dell'1,57%. Calo deciso per Avio, che segna un -1,56%.
