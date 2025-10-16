Appiattita la performance delle Borse europee, a Milano sale TIM

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente
. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità, dove però spicca TIM
a causa della promozione a Buy da Deutsche Bank
con aumento del target price.
L'economia del Regno Unito
è tornata a crescere ad agosto (+0,1%), grazie alla ripresa del settore manifatturiero che ha contribuito a compensare un mese di stagnazione per il settore dei servizi. La produzione industriale è cresciuta
dello 0,7%, più velocemente del previsto.
Sul fronte societario
, Nestlé
prevede di tagliare 16.000 posti di lavoro, mentre il nuovo CEO Philipp Navratil cerca di accelerare la svolta dell'azienda alimentare svizzera a poche settimane dal suo insediamento; Pernod Ricard
ha registrato vendite trimestrali peggiori del previsto, a causa del forte calo della domanda in Cina e dello smaltimento delle scorte in eccesso negli Stati Uniti; ABB
ha registrato
ordini, ricavi e redditività in crescita a doppia cifra nel terzo trimestre; Nordea Bank
ha segnalato
un ROE solido al 15,8% nel terzo trimestre, anche se l'utile è stato in leggero calo.
Spunti sul settore bancario italiano
, con Jefferies
che avvia copertura su MPS
con raccomandazione Buy, evidenziando che il mercato sottovaluta le sinergie con Mediobanca
, e RBC che avvia la copertura su Intesa Sanpaolo
con Outperform.
L'Euro / Dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,165. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 4.232,2 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,80%.
Lieve calo dello spread
, che scende a +88 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,37%. Tra i mercati del Vecchio Continente
sottotono Francoforte
che mostra una limatura dello 0,32%, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi
, che passa di mano sulla parità.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese
, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 41.858 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 44.409 punti. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,33%); come pure, poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,29%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Telecom Italia
(+1,98%), Campari
(+1,44%), Mediobanca
(+0,56%) e STMicroelectronics
(+0,55%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Brunello Cucinelli
, che continua la seduta con -1,82%. Deludente Moncler
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Unipol
, che mostra un piccolo decremento dell'1,33%. Discesa modesta per Buzzi
, che cede un piccolo -1,09%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, D'Amico
(+2,05%), NewPrinces
(+1,31%), Technoprobe
(+0,95%) e LU-VE Group
(+0,69%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caltagirone SpA
, che prosegue le contrattazioni a -2,22%. Spicca la prestazione negativa di Ferragamo
, che scende dell'1,68%. Fincantieri
scende dell'1,57%. Calo deciso per Avio
, che segna un -1,56%.