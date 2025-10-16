Appuntamenti macroeconomici del 16 ottobre 2025

(Teleborsa) - Giovedì 16/10/2025
01:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,4%; preced. -4,6%)
06:30 Giappone
: Indice servizi, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,2%)
08:00 Regno Unito
: Bilancia commerciale beni (atteso -21,8 Mld £; preced. -20,65 Mld £)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, annuale (atteso -0,6%; preced. -0,1%)
10:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,6%; preced. 1,6%)
10:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Bilancia commerciale (preced. 12,4 Mld Euro)
11:00 Italia
: Bilancia commerciale globale (atteso 8,94 Mld Euro; preced. 7,91 Mld Euro)
14:30 USA
: PhillyFed (atteso 8,6 punti; preced. 23,2 punti)
16:00 USA
: Indice NAHB (atteso 33 punti; preced. 32 punti)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 76 Mld piedi cubi; preced. 80 Mld piedi cubi)
18:00 USA
: Scorte petrolio, settimanale (atteso 120K barili; preced. 3,72 Mln barili)