BNY, asset in custodia/amministrazione superano i 57,8 trilioni di dollari

Bank of New York Mellon

(Teleborsa) -(BNY), tra le più grandi banche depositarie al mondo, ha chiuso il terzo trimestre del 2025 condi 5,1 miliardi di dollari, in aumento del 9%, riflettendo principalmente l'aumento deidel 7%, principalmente a causa dei nuovi affari netti, dell'aumento dell'attività dei clienti e dei valori di mercato, e dell'impatto favorevole di un dollaro statunitense più debole, parzialmente compensati dal mix dei flussi di AUM.Le spese non da interessi sono state di 3,2 miliardi di dollari, in aumento del 4%. L'è stato di 1,88 dollari, in aumento del 25%.Gli Assets under custody and/or administration () sono aumentati dell'11% a 57,8 trilioni di dollari, principalmente a causa degli afflussi dei clienti e dei maggiori valori di mercato. Gli Assets under management () sono rimasti invariati a 2,1 trilioni di dollari, riflettendo principalmente i maggiori valori di mercato, parzialmente compensati dai deflussi netti cumulativi."BNY ha registrato- ha commentato il- Il fatturato record di 5,1 miliardi di dollari è aumentato del 9% su base annua, grazie alla crescita su larga scala delle piattaforme che compongono i nostri segmenti Securities Services e Market and Wealth Services, e abbiamo continuato a generare una leva operativa positiva significativa. Nel complesso, abbiamo registrato un margine ante imposte del 36%, generato un ROTCE del 26% e un utile per azione di 1,88 dollari, in crescita del 25% su base annua"."I nostri due principali programmi di trasformazione stanno dando i loro frutti - ha aggiunto - Il nuovo modello commerciale sta consentendo un maggiore slancio nelle vendite e soluzioni multiprodotto e, mentre continuiamo a integrare ulteriori aree aziendali nel nostro modello operativo basato sulle piattaforme, vediamo i vantaggi di questo nuovo modo di lavorare iniziare a concretizzarsi. Inoltre, stiamo, che, crediamo, sia per tutti, ovunque e per tutto".