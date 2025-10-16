Borse europee poco mosse, a Milano corre TIM e sono deboli le banche

(Teleborsa) - Poco mossa la borsa di Milano
, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Deboli le banche, mentre spicca TIM
a causa della promozione a Buy da Deutsche Bank
con aumento del target price.
L'economia del Regno Unito
è tornata a crescere ad agosto (+0,1%), grazie alla ripresa del settore manifatturiero che ha contribuito a compensare un mese di stagnazione per il settore dei servizi; la produzione industriale è cresciuta
dello 0,7%, più velocemente del previsto. L'Istat ha comunicato
che l'inflazione in Italia
a settembre evidenzia una variazione del -0,2% su base mensile e del +1,6% su base annua (come nel mese precedente), confermando la stima preliminare.
Sul fronte societario
, Nestlé
prevede di tagliare
16.000 posti di lavoro, mentre il nuovo CEO Philipp Navratil cerca di accelerare la svolta dell'azienda alimentare svizzera a poche settimane dal suo insediamento; Pernod Ricard
ha registrato
vendite trimestrali peggiori del previsto, a causa del forte calo della domanda in Cina e dello smaltimento delle scorte in eccesso negli Stati Uniti; ABB
ha registrato
ordini, ricavi e redditività in crescita a doppia cifra nel terzo trimestre; Nordea Bank
ha segnalato
un ROE solido al 15,8% nel terzo trimestre, anche se l'utile è stato in leggero calo.
Spunti sul settore bancario italiano
, con Jefferies
che avvia copertura
su MPS
con raccomandazione Buy, evidenziando che il mercato sottovaluta le sinergie con Mediobanca
, e RBC che avvia la copertura su Intesa Sanpaolo
con Outperform. Oggi diversi articoli di stampa tornano sulla manovra di bilancio e in particolare sulle risorse richieste a banche e assicurazioni per finanziare le misure previste. Il governo ha indicato la necessità di un contributo pari a 4,5 miliardi di euro, ma le interlocuzioni tra ABI, ANIA ed esecutivo sarebbero ancora in corso, senza che al momento sia stata individuata una soluzione definitiva. In particolare, il settore bancario sembrerebbe contrario a interventi ulteriori rispetto a un nuovo posticipo dell'utilizzo delle DTA, misura che tuttavia non sarebbe sufficiente da sola a coprire il fabbisogno individuato dal governo.
Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,166. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,39%. Lieve aumento del petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che sale a 58,61 dollari per barile.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +88 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,37%. Tra i mercati del Vecchio Continente
nulla di fatto per Francoforte
, che passa di mano sulla parità, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e composta Parigi
, che cresce di un modesto +0,39%.
A Milano
, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 41.970 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 44.551 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,08%); con analoga direzione, senza direzione il FTSE Italia Star
(+0,03%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, in primo piano Telecom Italia
, che mostra un forte aumento del 5,39%. Sostenuta Campari
, con un discreto guadagno del 3,39%. Buoni spunti su Leonardo
, che mostra un ampio vantaggio del 2,35%. Performance modesta per Prysmian
, che mostra un moderato rialzo dell'1,26%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Buzzi
, che continua la seduta con -3,49%. Piccola perdita per Unipol
, che scambia con un -1,43%. Tentenna Azimut
, che cede l'1,01%. Sostanzialmente debole Banca Mediolanum
, che registra una flessione dello 0,94%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, SOL
(+2,44%), D'Amico
(+2,33%), Avio
(+1,88%) e Piaggio
(+1,79%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cementir
, che prosegue le contrattazioni a -1,88%. In rosso Ferretti
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,59%. Si muove sotto la parità Carel Industries
, evidenziando un decremento dell'1,42%. Contrazione moderata per Ferragamo
, che soffre un calo dell'1,26%.