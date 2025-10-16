Corre Tokyo ma le tensioni Usa-Cina frenano i listini asiatici. Record per Seul e Sydney

Tokyo

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino di, che mostra un guadagno dell'1,28% sul; mentreper lo 0,57% rispetto alla seduta precedente.Sale la fiducia su nuovi tagli tassi da parte dellaanche se permangono i timori relativi alle rinnovatetra Stati Uniti e Cina.Record per l'in Corea del Sud grazie anche alla decisione del Fondo Monetario Internazionale di rivedere al rialzo le previsioni di crescita del Paese per il 2025. Anche laha raggiunto un nuovo record dopo che il tasso di disoccupazione del Paese è balzato al livello più alto degli ultimi quattro anni, rafforzando le scommesse su un ulteriore allentamento della politica monetaria da parte della Reserve Bank of Australia.In discesa(-0,79%); effervescente(+2,17%).Poco sopra la parità(+0,61%); come pure, buona la prestazione di(+0,83%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,13%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,09%.Il rendimento dell'è pari 1,66%, mentre il rendimento delscambia 1,76%.