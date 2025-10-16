Corre Tokyo ma le tensioni Usa-Cina frenano i listini asiatici. Record per Seul e Sydney

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino di Tokyo
, che mostra un guadagno dell'1,28% sul Nikkei 225
; mentre Shenzhen
per lo 0,57% rispetto alla seduta precedente.
Sale la fiducia su nuovi tagli tassi da parte della Federal Reserve
anche se permangono i timori relativi alle rinnovate tensioni commerciali
tra Stati Uniti e Cina.
Record per l'indice Kospi
in Corea del Sud grazie anche alla decisione del Fondo Monetario Internazionale di rivedere al rialzo le previsioni di crescita del Paese per il 2025. Anche la Borsa australiana
ha raggiunto un nuovo record dopo che il tasso di disoccupazione del Paese è balzato al livello più alto degli ultimi quattro anni, rafforzando le scommesse su un ulteriore allentamento della politica monetaria da parte della Reserve Bank of Australia.
In discesa Hong Kong
(-0,79%); effervescente Seul
(+2,17%).
Poco sopra la parità Mumbai
(+0,61%); come pure, buona la prestazione di Sydney
(+0,83%).
Giornata fiacca per l'Euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile +0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro nei confronti della divisa cinese
, che sta facendo un moderato +0,13%. Seduta trascurata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che mostra un timido +0,09%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,66%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,76%.