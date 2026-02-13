Wall Street e i timori AI trascinano in rosso i listini asiatici

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione negativa per, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,24%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per, che cala dello 0,92%.Seduta difficile per i, che arretrano sulla scia del calo tecnologico del Nasdaq, innescato dai timori degli investitori sulle elevate valutazioni del. Nonostante la frenata, la regione si avvia a chiudere una settimana di forti guadagni.Limita i danni il KOSPI sudcoreano, sostenuto da una settimana eccezionale per. Perdite più marcate si registrano in Australia e Hong Kong, mentre la Cina scivola leggermente pur mantenendo un bilancio settimanale positivo.L'attenzione degli investitori è ora rivolta ai(CPI) per provare ad intuire le prossime dellaPessimo il mercato di(-1,87%); in leggero calo(-0,28%).In ribasso(-0,97%); con analoga direzione, in forte calo(-1,54%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,24%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,02%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,14%.Il rendimento dell'scambia 2,22%, mentre il rendimento per ilè pari 1,79%.