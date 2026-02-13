Wall Street e i timori AI trascinano in rosso i listini asiatici

(Teleborsa) - Sessione negativa per Tokyo
, con il Nikkei 225
che sta lasciando sul parterre l'1,24%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per Shenzhen
, che cala dello 0,92%.
Seduta difficile per i listini asiatici
, che arretrano sulla scia del calo tecnologico del Nasdaq, innescato dai timori degli investitori sulle elevate valutazioni del settore AI
. Nonostante la frenata, la regione si avvia a chiudere una settimana di forti guadagni.
Limita i danni il KOSPI sudcoreano, sostenuto da una settimana eccezionale per Samsung
e SK Hynix
. Perdite più marcate si registrano in Australia e Hong Kong, mentre la Cina scivola leggermente pur mantenendo un bilancio settimanale positivo.
L'attenzione degli investitori è ora rivolta ai dati sull'inflazione USA
(CPI) per provare ad intuire le prossime della Federal Reserve
.
Pessimo il mercato di Hong Kong
(-1,87%); in leggero calo Seul
(-0,28%).
In ribasso Mumbai
(-0,97%); con analoga direzione, in forte calo Sydney
(-1,54%).
Controllato progresso per l'euro contro la valuta nipponica
, che scambia in salita dello 0,24%. Seduta trascurata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un timido +0,02%. Andamento piatto per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,14%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 2,22%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,79%.