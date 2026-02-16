Tokyo prudente in avvio di settimana. Chiuse le piazze cinesi

(Teleborsa) - Avvio di settimana prudente per la borsa di Tokyo
, con l'indice Nikkei 225
che porta a casa un timido +0,14%. Tra gli altri listini asiatici, sono rimasti chiusi per festività le piazze di Shanghai, Shenzhen e Seoul. Rimarrà chiusa oggi anche la borsa di New York.
Fra quelli aperti che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, si muove leggermente positivo Hong Kong
(+0,52%); mentre consolida i livelli della vigilia Mumbai
(+0,15%); in frazionale progresso Sydney
(+0,27%).
Sul fronte macroeconomico, l’economia giapponese è tornata a crescere nel quarto trimestre, ma al di sotto delle previsioni degli analisti.
Piccolo passo in avanti per l'euro contro la valuta nipponica
, che sta portando a casa un misero +0,28%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che sta facendo un moderato -0,04%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un timido -0,02%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,21%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,79%.