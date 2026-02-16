Tokyo prudente in avvio di settimana. Chiuse le piazze cinesi

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Avvio di settimana prudente per la borsa di, con l'indiceche porta a casa un timido +0,14%. Tra gli altri listini asiatici, sono rimasti chiusi per festività le piazze di Shanghai, Shenzhen e Seoul. Rimarrà chiusa oggi anche la borsa di New York.Fra quelli aperti che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, si muove leggermente positivo(+0,52%); mentre consolida i livelli della vigilia(+0,15%); in frazionale progresso(+0,27%).Sul fronte macroeconomico, l’economia giapponese è tornata a crescere nel quarto trimestre, ma al di sotto delle previsioni degli analisti.Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,28%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,04%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,02%.Il rendimento per l'è pari 2,21%, mentre il rendimento deltratta 1,79%.