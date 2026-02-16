Tokyo prudente in avvio di settimana. Chiuse le piazze cinesi

Milano 17:35
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:35
10.474 +0,26%
Francoforte 17:35
24.801 -0,46%

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Avvio di settimana prudente per la borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei 225 che porta a casa un timido +0,14%. Tra gli altri listini asiatici, sono rimasti chiusi per festività le piazze di Shanghai, Shenzhen e Seoul. Rimarrà chiusa oggi anche la borsa di New York.

Fra quelli aperti che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, si muove leggermente positivo Hong Kong (+0,52%); mentre consolida i livelli della vigilia Mumbai (+0,15%); in frazionale progresso Sydney (+0,27%).

Sul fronte macroeconomico, l’economia giapponese è tornata a crescere nel quarto trimestre, ma al di sotto delle previsioni degli analisti.

Piccolo passo in avanti per l'euro contro la valuta nipponica, che sta portando a casa un misero +0,28%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato -0,04%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un timido -0,02%.

Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,21%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,79%.
