Creactives, KT&Partners incrementa fair value e conferma Hold

(Teleborsa) - KT&Partners ha aumentato a 2,92 euro
per azione (dai precedenti 2,84 euro) il fair value
su Creactives Group, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale che sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mondo della Supply Chain, confermando la raccomandazione
"Hold
" visto l'upside potenziale del 9,6%.
A seguito dei risultati dell'esercizio 2025, gli analisti hanno rivisto le stime
per gli esercizi 2026-28 e hanno esteso il periodo di previsione al 2029. I ricavi delle vendite sono stimati a 9,6 milioni di euro nel 2026 (rispetto a 10,9 milioni di euro precedenti) e 15,9 milioni di euro nel 2029, incorporando un incremento annuo di 2 milioni di euro dei ricavi ricorrenti a partire dal 2026. In linea con questo trend, si prevede che l'ARR aumenterà di circa 1,5 milioni di euro all'anno nello stesso orizzonte temporale.
L'EBITDA è previsto a 1,4 milioni di euro nel 2026 (margine del 13,2%, rispetto a 1,5 milioni di euro e 13% precedenti) e a 4,7 milioni di euro nel 2029 (27%), supportato da i) una maggiore marginalità della base ricorrente; ii) una leva operativa
; e iii) una graduale razionalizzazione dei costi.
La PFN per l'esercizio 2026 è stimata a 1,8 milioni di euro di debito netto, in leggero aumento di 0,1 milioni di euro rispetto all'esercizio 2025 (1,7 milioni di euro), riflettendo principalmente un profilo di investimenti più elevato
. Gli investimenti sono previsti a 1,4 milioni di euro nell'esercizio 2026, compensando l'intero EBITDA dell'anno. Si stima che gli investimenti diminuiranno di 0,1 milioni di euro all'anno fino all'esercizio 2029, con una liquidità netta prevista di 5,6 milioni di euro entro l'esercizio 2029 (rispetto ai 6,2 milioni di euro precedenti). Le stime non includono il potenziale impatto dell'AuCap annunciato lo scorso 13 ottobre
