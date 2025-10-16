In frazionale rialzo la Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street avvia le contrattazioni in frazionale rialzo
, riportando una variazione pari a +0,19% sul Dow Jones
, mentre, al contrario, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.690 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,58%); come pure, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,38%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti utilities
(+0,89%), sanitario
(+0,75%) e telecomunicazioni
(+0,73%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto finanziario
, che riporta una flessione di -0,85%.
Il sentiment è sostenuto dagli utili record di Tsmc
nel trimestre che hanno rafforzato l’ottimismo degli investitori sull’intelligenza artificiale
. Anche i solidi guadagni delle principali banche a stelle e sstrisce hanno attirato l’attenzione questa settimana, offrendo nuovi segnali di resistenza della prima economia del mondo.
Nel frattempo, gli investitori sono rimasti concentrati sulla recente escalation delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti
.
Alcuni banchieri della Fed
, tra cui la vicepresidente per la vigilanza Michelle Bowman e il presidente di Richmond Thomas Barkin, parleranno nel corso della giornata.
Sul fronte macro, Secondo quanto emerge dall'ultimo report della Fed di Philadelphia, l'indice di diffusione dell'attività generale corrente
è sceso di 36 punti a -12,8 a ottobre
, il valore più basso da aprile.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Salesforce
(+7,09%), Nvidia
(+1,43%), Amazon
(+1,15%) e Procter & Gamble
(+1,02%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Travelers Company
, che ottiene -3,01%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Shopify
(+3,72%), DoorDash
(+3,38%), Atlassian
(+3,11%) e ASML Holding
(+3,00%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Verisk Analytics
, che ottiene -3,18%.
Tentenna Copart
, con un modesto ribasso dell'1,21%.
Giornata fiacca per Astrazeneca
, che segna un calo dell'1,19%.
Piccola perdita per Charter Communications
, che scambia con un -0,83%.