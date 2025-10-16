Le Borse europee migliorano rispetto all'apertura e puntano al rialzo, a Milano spicca TIM

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
, dopo una partenza incerta. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB, dove spicca TIM
con la promozione a Buy da Deutsche Bank
con aumento del target price.
L'economia del Regno Unito
è tornata a crescere ad agosto (+0,1%), grazie alla ripresa del settore manifatturiero che ha contribuito a compensare un mese di stagnazione per il settore dei servizi; la produzione industriale è cresciuta
dello 0,7%, più velocemente del previsto. L'Istat ha comunicato
che l'inflazione in Italia
a settembre evidenzia una variazione del -0,2% su base mensile e del +1,6% su base annua (come nel mese precedente), confermando la stima preliminare. Eurostat ha comunicato
che il surplus commerciale dell'Eurozona
in agosto è crollato a 1 miliardo di euro
Sul fronte societario
, Nestlé
prevede di tagliare
16.000 posti di lavoro, mentre il nuovo CEO Philipp Navratil cerca di accelerare la svolta dell'azienda alimentare svizzera a poche settimane dal suo insediamento; Pernod Ricard
ha registrato
vendite trimestrali peggiori del previsto, a causa del forte calo della domanda in Cina e dello smaltimento delle scorte in eccesso negli Stati Uniti; ABB
ha registrato
ordini, ricavi e redditività in crescita a doppia cifra nel terzo trimestre; Nordea Bank
ha segnalato
un ROE solido al 15,8% nel terzo trimestre, anche se l'utile è stato in leggero calo.
Spunti sul settore bancario italiano
, con Jefferies
che avvia copertura
su MPS
con raccomandazione Buy, evidenziando che il mercato sottovaluta le sinergie con Mediobanca
, e RBC che avvia la copertura su Intesa Sanpaolo
con Outperform. Oggi diversi articoli di stampa tornano sulla manovra di bilancio e in particolare sulle risorse richieste a banche e assicurazioni per finanziare le misure previste. Il governo ha indicato la necessità di un contributo pari a 4,5 miliardi di euro, ma le interlocuzioni tra ABI, ANIA ed esecutivo sarebbero ancora in corso, senza che al momento sia stata individuata una soluzione definitiva. In particolare, il settore bancario sembrerebbe contrario a interventi ulteriori rispetto a un nuovo posticipo dell'utilizzo delle DTA, misura che tuttavia non sarebbe sufficiente da sola a coprire il fabbisogno individuato dal governo.
L'Euro / Dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,165. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.245,7 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 58,75 dollari per barile.
Migliora lo spread
(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,37%. Tra le principali Borse europee
senza slancio Francoforte
, che negozia con un +0,11%, Londra
è stabile, riportando un moderato -0,11%, e bilancio decisamente positivo per Parigi
, che vanta un progresso dello 0,82%.
Seduta in rialzo per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
, che avanza a 42.162 punti (+0,63%); sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,58%, portandosi a 44.758 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,53%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,54%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, su di giri Telecom Italia
(+4,09%). Buona performance per Campari
, che cresce del 3,64%. Sostenuta Banca Popolare di Sondrio
, con un discreto guadagno del 2,51%. Buoni spunti su BPER
, che mostra un ampio vantaggio del 2,45%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Buzzi
, che prosegue le contrattazioni a -2,39%. Tentenna Saipem
, con un modesto ribasso dell'1,26%. Giornata fiacca per Nexi
, che segna un calo dello 0,70%. Piccola perdita per Unipol
, che scambia con un -0,65%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, SOL
(+3,86%), D'Amico
(+2,38%), CIR
(+2,02%) e De' Longhi
(+2,00%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su doValue
, che continua la seduta con -1,32%. Tentenna WIIT
, che cede l'1,18%. Sostanzialmente debole Carel Industries
, che registra una flessione dell'1,18%. Si muove sotto la parità Acea
, evidenziando un decremento dello 0,97%.