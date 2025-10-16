Mare Group, KT&Partners incrementa fair value e conferma Add

Mare Group

Eles

DBA Group

(Teleborsa) - KT&Partners ha aumentato aper azione (dai precedenti 6,42 euro) ilsu, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, confermando la" visto l'upside potenziale del 98%.Gli analisti ricordano che il 6 ottobre 2025, Mare ha lanciato un'obbligatoria sua 2,25 euro/azione in contanti, per un corrispettivo massimo di 35 milioni di euro. Questa acquisizione fa seguito all'offerta pubblica di acquisto parziale conclusa nell'agosto 2025, che ha portato la partecipazione di Mare al 29,04%. Mare considera l'acquisizione di Eles una mossa strategica per costruire una piattaforma ingegneristica high-tech italiana integrata. Gli analistiin attesa del completamento dell'operazione; tuttavia, su base pro-forma, l'entità combinata genererebbe circa 110 milioni di euro di VoP e circa 25 milioni di euro di EBITDA per l'esercizio 2025.Includono invece iper l'esercizio 2025 in poi. Iper il 2025 sono previsti a 68,6 milioni di euro (+85% anno su anno), con 51 milioni di euro dal perimetro precedente di Mare e circa 18 milioni di euro dalle nuove controllate, portando a un VoP di 73,6 milioni di euro (punto medio della guidance di 72-75 milioni di euro) e unper il 2025 di 18,4 milioni di euro (margine del 25,0%), in linea con la guidance (17,5-19,5 milioni di euro). Laè prevista a 14,6 milioni di euro di indebitamento netto (0,8x EBITDA) rispetto a 1,3 milioni di euro nel 2024, principalmente a causa di i) maggiori TWC (aumento di 20,7 milioni di euro, principalmente crediti commerciali); ii) 33 milioni di euro di capex principalmente per attività di M&A, inclusi gli investimenti in ELES (11,5 milioni di euro) e(4,5 milioni di euro); e iii) una movimentazione del patrimonio netto di 17,9 milioni di euro, di cui 13 milioni di euro derivanti dallo scambio di azioni di La SIA.