MPS, Jefferies avvia copertura con Buy: mercato sottovaluta sinergie con Mediobanca

(Teleborsa) -hasu(MPS) con raccomandazione "" e target price di, sottolineando che il mercato sottovaluta il ??potenziale sinergico dell'integrazione conLa complementarietà tra Mediobanca e MPS "aumenta la diversificazione, ma accresce la dipendenza dalle sinergie di fatturato", si legge nella ricerca. La valutazione più elevata di Mediobanca rispetto a MPS implica una diluizione iniziale dell'EPS/TNAV, ma "questo è storia passata". Guardando al futuro, "". La prevista rivalutazione delle imposte differite attive (DTA) entro il 2025 migliora la qualità degli utili e la traiettoria del capitale. Jefferies ritiene che l'obiettivo di sinergie di 700 milioni di euro sia raggiungibile, supportando un rendimento da dividendi best-in-class oltre il 12%/14% nel 2027/2028.Ilper Mediobanca. Jefferies stima che Mediobanca generi 1,8 euro di commissioni per ogni 100 euro di prestiti in questa divisione, rispetto agli 1,2 euro di MPS. Estendere la maggiore efficienza ai clienti di MPS potrebbe generare circa 320 milioni di euro di ricavi aggiuntivi.. Sfruttare i prodotti e le competenze di Mediobanca nel segmento Consumer potrebbe anche generare un aumento dei ricavi (un'opportunità fino a 700 milioni di euro, nel lungo termine). Dal lato della raccolta, gli analisti calcolano che si potrebbero ottenere risparmi di 100 milioni di euro ottimizzando il MREL e riducendo la liquidità in eccesso.