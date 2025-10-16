Nestlé taglia 16 mila posti di lavoro mentre le vendite si riprendono nei 9 mesi

Nestlé

(Teleborsa) -, colosso svizzero del settore alimentare, ha registrato neiuna(OG) del 3,3%, con una crescita interna reale (RIG) dello 0,6% e un pricing del 2,8%. Le vendite sono state di 65.869 milioni di franchi svizzeri. L'area Grande, con un impatto di 80 punti base su OG nel terzo trimestre e di 40 punti base su RIG; il nuovo management è ora in carica e sta attuando il piano di trasformazione di questo business."Adotteremo un, dando priorità alle opportunità e alle attività con i maggiori rendimenti potenziali - ha detto il- Saremo più audaci nell'investire su larga scala e nel promuovere l'innovazione per accelerare la crescita e la creazione di valore. Stiamo promuovendo una cultura aziendale che abbraccia una mentalità orientata alla performance, che non accetta la perdita di quote di mercato e in cui la vittoria viene premiata"."Il mondo sta cambiando e Nestlé deve cambiare più rapidamente - ha aggiunto - Questo includerà l'adozione di decisioni difficili ma necessarie per ridurre l'organico nei prossimi due anni. Lo faremo con rispetto e trasparenza. Oltre ad altre misure,e oggi stiamo aumentando il nostro obiettivo di risparmio a 3 miliardi di franchi svizzeri entro la fine del 2027".Nestlé ha annunciato una, soggetta a consultazione ove applicabile: include circa 12.000 impiegati in diverse funzioni e aree geografiche, con un risparmio annuo di 1,0 miliardi di CHF entro la fine del 2027 (raddoppiato rispetto al piano originale di 0,5 miliardi di CHF); si prevedono costi di ristrutturazione una tantum correlati pari al doppio dei risparmi annui; ulteriore riduzione di circa 4.000 unità nell'ambito delle iniziative di produttività in corso nella produzione e nella supply chain.Per l'prevede un miglioramento della crescita organica delle vendite rispetto al 2024. In termini sequenziali, lo slancio rimane positivo, sebbene la base di confronto sarà più ardua nel quarto trimestre.