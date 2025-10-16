Poleepo raccoglie 1 milione di euro per sviluppo di soluzioni Agentic AI ed espansione europea

(Teleborsa) -, piattaforma italiana all-in-one che automatizza e ottimizza le operations degli e-commerce multicanale con l'intelligenza artificiale, ha chiuso unL'operazione è stata, veicolo di imprenditori italiani, e da Open Venture, Fabbrica di Imprese nata all'interno dell'ecosistema Open Advisory, con il supporto dell'acceleratore Startup Wise Guys e di un network di investitori privati e business angel di alto profilo.Negli ultimi 12 mesi,per gestire 45 milioni di prodotti, 180 milioni di pubblicazioni e oltre 4 milioni di ordini, generando complessivamente più di 280 milioni di euro di fatturato e riducendo i costi operativi medi di circa il 30%.Con il nuovo round, Poleepo, un'evoluzione dell'intelligenza artificiale che consente agli algoritmi di apprendere dai dati e agire autonomamente su attività operative: aggiornamento dei cataloghi, ottimizzazione dei prezzi, gestione logistica e fatturazione. Parallelamente, la startup avvierà il proprio piano diin Spagna, Portogallo, Germania e Polonia."La nostra tecnologia non si limita ad assistere i processi: li comprende e li governa, rendendo l'e-commerce più autonomo, efficiente e competitivo", commenta, Founder & CEO di Poleepo. "Vogliamo consolidare sempre più la nostra visione di un ecosistema centralizzato che automatizzi e ottimizzi il flusso end-to-end delle operations di un e-commerce in multicanalità", dichiara, Founder & COO di Poleepo.