Salesforce: 60 miliardi di dollari di ricavi entro il 2030 grazie all’AI

Salesforce

(Teleborsa) -ha annunciato un nuovo obiettivo disuperiori aentro l’, escludendo Informatica. Il target implica unaannua composta (CAGR) superiore al 10% tra il FY26 e il FY30. La società ha inoltre presentato il, che mira a raggiungere entro il 2030 una somma tra crescita organica costante di abbonamenti e supporto (a valuta costante) e margine operativo non-GAAP pari a 50.Durante l’Investor Day di Dreamforce, Salesforce ha illustrato la propriaper sostenere una crescita a doppia cifra grazie a innovazione di prodotto, maggiore efficienza commerciale e una profonda trasformazione del modello di customer success.L’offertaha già generatonel secondo trimestre, con un incremento annuo del 120%. L’agentic AI, tramite la piattaforma Agentforce, ha raggiunto 440 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annuali, con oltre 12.000 clienti globali."Stiamo guidando la prossima grande trasformazione aziendale, l'era dell', in cui l'intelligenza artificiale eleva il potenziale umano e accelera la crescita", ha affermato, Presidente e CEO di Salesforce. "Agentforce è al centro di questo cambiamento: il nostro prodotto organico in più rapida crescita di sempre, che guida il successo di Dell, FedEx, Pandora, PepsiCo, Williams-Sonoma, Inc. e migliaia di altre aziende. Insieme ai nostri clienti, stiamo ridefinendo il futuro del, con persone e agenti che lavorano insieme per raggiungere livelli di produttività, efficienza e innovazione senza precedenti".