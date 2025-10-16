Schwab, trimestre record per ricavi e asset totali: utile netto balza a 2,4 miliardi

(Teleborsa) - Charles Schwab
ha chiuso il terzo trimestre
con un utile netto in crescita di più del 60% a 2,4 miliardi di dollari (EPS 1,26 dollari), che sale a 2,5 miliardi (EPS 1,31 dollari) su base rettificata, escludendo costi di transazione per 127 milioni di dollari
. I ricavi netti
della multinazionale americana di servizi finanziari sono cresciuti del 27% su base annua, raggiungendo un livello record di 6,1 miliardi di dollari
, grazie all’espansione del margine d’interesse a 2,86% e a un forte aumento delle attività di trading e gestione patrimoniale.
Gli asset totali
dei clienti hanno toccato un massimo storico
di 11,59 trilioni di dollari
, in crescita del 17% annuo, mentre i nuovi asset netti hanno raggiunto 137,5 miliardi nel trimestre.
Le aperture di nuovi conti di intermediazione
hanno superato quota 1 milione per il quarto trimestre consecutivo.