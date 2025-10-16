Schwab, trimestre record per ricavi e asset totali: utile netto balza a 2,4 miliardi

Charles Schwab

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon un utile netto in crescita di più del 60% a 2,4 miliardi di dollari (EPS 1,26 dollari), che sale a 2,5 miliardi (EPS 1,31 dollari) su base rettificata, escludendo costi di transazione per. Idella multinazionale americana di servizi finanziari sono cresciuti del 27% su base annua, raggiungendo un livello record di, grazie all’espansione del margine d’interesse a 2,86% e a un forte aumento delle attività di trading e gestione patrimoniale.Glidei clienti hanno toccato undi, in crescita del 17% annuo, mentre i nuovi asset netti hanno raggiunto 137,5 miliardi nel trimestre.Le aperture dihanno superato quota 1 milione per il quarto trimestre consecutivo.