SOL, Equita incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+2%) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, confermando la".Il broker ha ospitato il meeting con gli investitori post risultati 1H25, nel quale erano presenti Aldo Fumagalli Romario (CEO), Marco Leccese (CFO) e Stefania Perugini (IR). Ritiene che i messaggi confermino ilsia nella divisione Home Care che nei Gas Tecnici (quest'ultimo grazie alla crescita di capacità e ai segnali di ripresa).Nel 2025, SOLTG, che richiederà tempo per raggiungere i livelli di produzione ottimali. Sono in fase di avvio nuovi impianti nell'Europa orientale (due ASU in Croazia e Grecia), un ASU a Francoforte, due impianti di CO2 in Italia, un sito di ammoniaca ultra pura in India per applicazioni industriali e un'ulteriore espansione in Ecuador e Perù. Equita ritiene che il contributo in termini di volume dei nuovi impianti possa essere una percentuale LSD, mentre il contributo all'EBITDA dovrebbe essere più elevato, una volta raggiunta la produzione ottimale.Leproseguiranno. SOL continua a valutare acquisizioni sinergiche sebbene il 2H25 è visto come un periodo abbastanza scarico di operazioni. Nel 1H25 l'M&A ha inciso per l'1,6% della crescita, mentre in 2H25 il contributo è atteso essere marginale.