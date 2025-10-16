USA, stoccaggi gas ultima settimana +80 BCF

(Teleborsa) - Salgono più delle attese gli. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 10 ottobre 2025 sono risultati in(billion cubic feet).Il dato si rivela(+76 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 80 BCF.Lesi sono dunque portate a 3.721 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento dello 0,7% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.695) e in crescita del 4,3% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.567 BCF.