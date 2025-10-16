Wall Street a due velocità: Dow Jones sui livelli della vigilia, Nasdaq in leggero rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04% sul, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,40%, portandosi a 6.671 punti.Poco sopra la parità il(+0,68%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,49%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,29%),(+1,27%) e(+0,73%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,49%) e(-0,47%).Al top tra i(+1,70%),(+1,67%),(+1,25%) e(+1,25%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,93%.scende del 2,25%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,33%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,17%.Tra i(+9,40%),(+5,98%),(+4,70%) e(+4,30%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,47%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,17%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,18%.Calo deciso per, che segna un -3,79%.