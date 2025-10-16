Milano 11:24
Wall Street a due velocità: Dow Jones sui livelli della vigilia, Nasdaq in leggero rialzo

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04% sul Dow Jones, mentre, al contrario, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,40%, portandosi a 6.671 punti.

Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,68%); come pure, guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,49%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities (+1,29%), telecomunicazioni (+1,27%) e informatica (+0,73%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti materiali (-0,49%) e beni industriali (-0,47%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Wal-Mart (+1,70%), IBM (+1,67%), Cisco Systems (+1,25%) e Caterpillar (+1,25%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Honeywell International, che ha terminato le contrattazioni a -2,93%.

Travelers Company scende del 2,25%.

Giornata fiacca per Salesforce, che segna un calo dell'1,33%.

Piccola perdita per Procter & Gamble, che scambia con un -1,17%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Advanced Micro Devices (+9,40%), KLA-Tencor (+5,98%), Lam Research (+4,70%) e Applied Materials (+4,30%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Axon Enterprise, che ha terminato le contrattazioni a -8,47%.

Vendite a piene mani su MercadoLibre, che soffre un decremento del 5,17%.

Pessima performance per Atlassian, che registra un ribasso del 4,18%.

Calo deciso per Booking Holdings, che segna un -3,79%.
