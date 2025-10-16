Wall Street a due velocità: Dow Jones sui livelli della vigilia, Nasdaq in leggero rialzo

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04% sul Dow Jones
, mentre, al contrario, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,40%, portandosi a 6.671 punti.
Poco sopra la parità il Nasdaq 100
(+0,68%); come pure, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,49%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities
(+1,29%), telecomunicazioni
(+1,27%) e informatica
(+0,73%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti materiali
(-0,49%) e beni industriali
(-0,47%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Wal-Mart
(+1,70%), IBM
(+1,67%), Cisco Systems
(+1,25%) e Caterpillar
(+1,25%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Honeywell International
, che ha terminato le contrattazioni a -2,93%. Travelers Company
scende del 2,25%.
Giornata fiacca per Salesforce
, che segna un calo dell'1,33%.
Piccola perdita per Procter & Gamble
, che scambia con un -1,17%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Advanced Micro Devices
(+9,40%), KLA-Tencor
(+5,98%), Lam Research
(+4,70%) e Applied Materials
(+4,30%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Axon Enterprise
, che ha terminato le contrattazioni a -8,47%.
Vendite a piene mani su MercadoLibre
, che soffre un decremento del 5,17%.
Pessima performance per Atlassian
, che registra un ribasso del 4,18%.
Calo deciso per Booking Holdings
, che segna un -3,79%.