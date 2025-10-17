Milano
Venerdì 17 Ottobre 2025, ore 10.14
A2A, aggiornamento Piano Strategico in approvazione l'11 novembre
Finanza
17 ottobre 2025 - 08.20
(Teleborsa) - A2A rende noto che l’
aggiornamento del Piano Strategico
sarà oggetto di approvazione da parte del Cda nella riunione dell’
11 novembre 2025
.
