Asia penalizzata dalla Cina. Alla deriva anche la Borsa di Tokyo

(Teleborsa) - Giornata molto negativa per i mercati asiatici
, che sono stati condizionati dalle perdite archiviate da Wall Street
, sui rinnovati timori di contagio per prestiti in sofferenza delle banche regionali
.
A penalizzare i Listini asiatici ha poi contribuito il riemergere di tensioni commerciali fra USA e Cina
, che stanno conoscendo una nuova escalation a causa della rigida regolamentazione sull'export di terre rare da parte di Pechino. Una ritorsione alle minacce di Trump di imporre dazi del 100% sui prodotti cinesi.
La Borsa di Tokyo
affonda, con una discesa dell'1,56%; si abbattono le vendite sul mercato di Shenzhen
, che continua la giornata in forte calo del 2,32%.
Depresso il mercato di Hong Kong
(-1,8%), mentre consolida i record la piazza di Seul
(+0,04%), che si mostra la più resistente in Estremo Oriente.
In moderato rialzo Mumbai
(+0,57%); negativa Sydney
(-0,88%).
La giornata del 16 ottobre si presenta piatta per l'Euro contro la valuta nipponica
, che mostra un esiguo -0,12%. Piccolo passo in avanti per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che sta portando a casa un misero +0,24%. Frazionale rialzo per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,2%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,63%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,75%.