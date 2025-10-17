Milano 10:13
41.464 -2,15%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:13
9.284 -1,61%
Francoforte 10:13
23.745 -2,17%

Asia penalizzata dalla Cina. Alla deriva anche la Borsa di Tokyo

(Teleborsa) - Giornata molto negativa per i mercati asiatici, che sono stati condizionati dalle perdite archiviate da Wall Street, sui rinnovati timori di contagio per prestiti in sofferenza delle banche regionali.

A penalizzare i Listini asiatici ha poi contribuito il riemergere di tensioni commerciali fra USA e Cina, che stanno conoscendo una nuova escalation a causa della rigida regolamentazione sull'export di terre rare da parte di Pechino. Una ritorsione alle minacce di Trump di imporre dazi del 100% sui prodotti cinesi.

La Borsa di Tokyo affonda, con una discesa dell'1,56%; si abbattono le vendite sul mercato di Shenzhen, che continua la giornata in forte calo del 2,32%.

Depresso il mercato di Hong Kong (-1,8%), mentre consolida i record la piazza di Seul (+0,04%), che si mostra la più resistente in Estremo Oriente.

In moderato rialzo Mumbai (+0,57%); negativa Sydney (-0,88%).

La giornata del 16 ottobre si presenta piatta per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo -0,12%. Piccolo passo in avanti per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che sta portando a casa un misero +0,24%. Frazionale rialzo per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,2%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 1,63%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,75%.

