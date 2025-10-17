Asia penalizzata dalla Cina. Alla deriva anche la Borsa di Tokyo

Tokyo

(Teleborsa) -, che sono stati condizionati dalle, sui rinnovati timori di contagio perA penalizzare i Listini asiatici ha poi contribuito il, che stanno conoscendo una nuova escalation a causa della rigida regolamentazione sull'export di terre rare da parte di Pechino. Una ritorsione alle minacce di Trump di imporre dazi del 100% sui prodotti cinesi.La Borsa diaffonda, con una discesa dell'1,56%; si abbattono le vendite sul mercato di, che continua la giornata in forte calo del 2,32%.Depresso il mercato di(-1,8%), mentre consolida i record la piazza di(+0,04%), che si mostra la più resistente in Estremo Oriente.In moderato rialzo(+0,57%); negativa(-0,88%).La giornata del 16 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,12%. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,24%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,2%.Il rendimento dell'tratta 1,63%, mentre il rendimento delè pari 1,75%.