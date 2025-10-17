Banche, Barclays: nel panorama italiano la preferita è BPER in vista del terzo trimestre

BPER

(Teleborsa) - Nel suo ultimo report sulritiene che i risultati del terzo trimestre mostreranno una certa pressione sul margine di interesse (NII) per tutti gli istituti, ma in linea con le attuali guidance in generale. Tra le banche analizzate,risulta essere la, che ne ha ripristinato il rating a Overweight (integrando nel modello previsionale Banca Popolare di Sondrio - BPSO). Gli esperti hanno poi confermato giudizio Equalweight su, aggiornando il modello con l'integrazione di(MB).Su, Barclays ha ripristinato il rating a Overweight con target price di 12,5 euro, valore che offre un potenziale di rialzo del +33% rispetto alla chiusura di giovedì.Gli analisti ritengono che "l'investimento sia". Dopo aver completato l'acquisizione di una partecipazione dell'80,69% in BPSO, BPER è diventata "un'azienda, con opportunità di razionalizzare la propria attività commerciale e rafforzare la sua solida posizione patrimoniale". Essi prevedono che icontinuino per l'entità combinata. "Grazie alla resilienza del margine di interesse, a una certa crescita delle commissioni e al controllo dei costi, prevediamo un costo del rischio del 46% nel 2026, in calo al 43% nel 2027. Prevediamo un costo del rischio di circa 40 punti base nel 2026", precisano.Il terzo trimestre - aggiungono - rifletterà pienamente BPSO così come il quarto trimestre, quando verrà contabilizzato anche il 75% degli oneri di integrazione (300 milioni di euro, con gli altri 100 milioni da contabilizzare nel 2026); il 2026 riflette quindi l'entità combinata fin dall'inizio."Il capitale è un altro elemento importante, con potenziale di crescita. BPER ha un CET1 ratio di circa il 14,5% quest'anno nelle nostre stime, che prevediamo salirà oltre il 15% a partire dal prossimo anno, considerando un pagamento in contanti del 75% nelle nostre stime (rendimento 9%, 2026E) e la fusione appena annunciata con BPSO".Inoltre, nello scenario in cui BPER dovesse, Barclays stima che ciò libererebbe circa 40-45 punti base del CET1 ratio con un impatto limitato sull'utile per azione (circa -1% al 2026).Per quanto riguarda, "data la mancanza di visibilità da parte della società" gli analisti ipotizzano che la banca senese "manterrà una partecipazione stabile dell'86,3% in MB nel nostro orizzonte di stima, sebbene questa possa potenzialmente variare". In caso di fusione, "MPS potrebbe emettere nuove azioni per le azioni MB residue, ma anche le minoranze scomparirebbero, con impatti compensativi sull'utile per azione e impatti positivi sul capitale".Il terzo trimestre di MPS sarà ancora autonomo dal punto di vista del conto economico, con MB riflessa solo nel bilancio; dal quarto trimestre in poi MB sarà completamente integrata, pertanto il conto economico del quarto trimestre rifletterà il suo contributo, con "l'intera rivalutazione delle imposte differite (DTA) e il 50% degli oneri di integrazione annunciati". Il 2026E rifletterà MB per intero e includerà "il resto degli oneri di integrazione".Per Barclays i punti di forza principali restano "il capitale e la distribuzione (16,2% di CET1 ratio e 11% di rendimento annuo per il 2026E, ovvero un payout del 100%)".Da monitorare "come procederà l'integrazione con MB dal punto di vista industriale e come verrà definita la nuova governance del gruppo". Il potenziale di crescita - precisano gli analisti "potrebbe derivare dalle sinergie derivanti da possibili azioni, tra cui progetti per Widiba+CheBanca!, lo sviluppo di un cross-selling sulle PMI vs private banking, l'integrazione del business consumer di MPS con Compass di MB"."Considerando l'andamento del conto economico, i commenti sulle guidance e i potenziali catalizzatori, riteniamo chepotrebbe registrare buone performance in vista dei risultati, sia grazie ai solidi dati stand-alone (like-for-like) sia agli aggiornamenti su BPSO, che prevediamo influenzeranno positivamente il consensus", afferma Barclays.2Potrebbe essere un trimestre positivo anche per(su base trimestrale, prevediamo un calo del margine di interesse leggermente inferiore rispetto ai competitor, sebbene un calo delle commissioni leggermente superiore); tuttavia, la reazione del prezzo delle azioni potrebbe essere maggiormente legata a eventuali cambiamenti nel piano industriale della nuova entità, che probabilmente verrà reso noto solo in seguito, nell'ambito del comunicato stampa dell'esercizio finanziario".Per, "dopo gli annunci estivi sul rapporto CET1 che si dirige al 14%, il capitale/distribuzione potrebbe essere al centro dell'attenzione durante la conference call".Per, gli analisti ritengono che "il terzo trimestre sarà solido (sebbene mostri una certa stagionalità nelle commissioni), ma i messaggi/aggiustamenti più significativi arriveranno probabilmente in occasione della presentazione del business plan, prevista per il 26 febbraio".Barclays segnala che il, ma la stampa "ha riportato che il governo sta cercando unper 4-4,5 miliardi di euro". "Se questo derivasse solo da una rinegoziazione delle imposte sulle passività (DTA) come accaduto negli anni scorsi, gli impatti dovrebbero essere trascurabili", osservano gli esperti. Tuttavia, "potrebbero esserci". Gli impatti più rilevanti possono riguardare il sentiment/costo del capitale proprio, "poiché il mercato si aspettava che il governo italiano adottasse un approccio più costruttivo nei confronti delle banche, visti i precedenti degli ultimi due anni".Gli analisti ritengono ancora che i potenziali catalizzatori di M&A possano pesare più dei fondamentali sulle performance azionarie di diverse banche italiane. "Riteniamo che i, sebbene la crescita dell'utile per azione in Italia siarispetto ad altri paesi europei a causa dellae della".Tuttavia, soprattutto per i titoli a cui gli analisti hanno attribuito la raccomandazione Overweight, ritengono che "il r" e prevedono "diversi aggiornamenti dei piani aziendali per il prossimo anno (almeno ISP, BPER, MPS) come potenziali catalizzatori, consentendo agli investitori di apprezzare meglio il potenziale di crescita".Le banche italiane oggetto di copertura "sono ora scambiate a uncon un rendimento da dividendi 2025E del 7,9%".Gli analisti esprimono una, "in particolare nel terzo trimestre ma anche nel medio termine".