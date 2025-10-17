Milano 16-ott
0 0,00%
Nasdaq 16-ott
24.657 -0,36%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 16-ott
9.436 +0,12%
Francoforte 16-ott
24.272 +0,38%

Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,32%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 3.916,23 punti

Finanza
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dell'1,32%, dopo aver aperto a 3.916,23.
