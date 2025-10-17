In ribasso la Borsa di Milano, seguita dagli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Il sentiment risente dei rinnovati, oltre che del riemergere diSul fronte, in mattinata è attesa la diffusione dei dati sull'inflazione dell'Eurozona di settembre. Sul fronte, attesa in giornata la revisione delda parte diSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,171. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 4.355,5 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 57,12 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +90 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,35%.scende, con un ribasso del 2,11%, calo deciso per, che segna un -1,44%, e sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,15%.A Milano, forte calo del(-1,9%), che ha toccato 41.569 punti; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 44.129 punti, in netto calo dell'1,89%.In discesa il(-1,37%); sulla stessa tendenza, in forte calo il(-1,59%).Scendono o perdono terrenoLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,09%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,03%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,96%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,85%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,26%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,09%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,36%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,17%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,84%.Tra lepiù importanti:11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 0,9%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)03:15: PIL, trimestrale (preced. 1,1%).