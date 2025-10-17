In ribasso la Borsa di Milano, seguita dagli altri mercati europei

(Teleborsa) - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari
. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Il sentiment risente dei rinnovati timori di contagio per prestiti in sofferenza delle banche regionali statunitensi
, oltre che del riemergere di tensioni commerciali fra USA e Cina
.
Sul fronte macroeconomico
, in mattinata è attesa la diffusione dei dati sull'inflazione dell'Eurozona di settembre. Sul fronte interno
, attesa in giornata la revisione del merito di credito sull'Italia
da parte di DBRS
.
Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,171. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 4.355,5 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 57,12 dollari per barile.
Sale lo spread
, attestandosi a +90 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,35%. Tra i mercati del Vecchio Continente
scende Francoforte
, con un ribasso del 2,11%, calo deciso per Londra
, che segna un -1,44%, e sotto pressione Parigi
, con un forte ribasso dell'1,15%.
A Milano, forte calo del FTSE MIB
(-1,9%), che ha toccato 41.569 punti; sulla stessa linea, profondo rosso per il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 44.129 punti, in netto calo dell'1,89%.
In discesa il FTSE Italia Mid Cap
(-1,37%); sulla stessa tendenza, in forte calo il FTSE Italia Star
(-1,59%).
Scendono o perdono terreno tutte le Blue Chip di Milano
.
Le più forti vendite si manifestano su Leonardo
, che prosegue le contrattazioni a -4,09%.
Soffre Prysmian
, che evidenzia una perdita del 3,03%.
Preda dei venditori Unicredit
, con un decremento del 2,96%.
Si concentrano le vendite su Banca Mediolanum
, che soffre un calo del 2,85%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Pirelli
(+1,26%) e Safilo
(+0,71%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Avio
, che prosegue le contrattazioni a -7,09%.
Vendite su Fincantieri
, che registra un ribasso del 3,36%.
Seduta negativa per D'Amico
, che mostra una perdita del 3,17%.
Sotto pressione Sesa
, che accusa un calo del 2,84%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti: Venerdì 17/10/2025
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
15:15 USA
: Produzione industriale, annuale (preced. 0,9%)
15:15 USA
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%) Lunedì 20/10/2025
03:15 Cina
: PIL, trimestrale (preced. 1,1%).