Pioggia di vendite a Milano e sulle Borse europee

(Teleborsa) -, così come per le principali Borse europee, strette tra ile i commenti del presidente USA, Donald Trump in merito alle tensioni commerciali con la Cina. Poco mosso l', che segna a Wall Street un -0,06%. Il prolungamento dello shutdown negli Stati Uniti ha annullato la diffusione di alcuni dati macroeconomici, mentre nel Vecchio continente le statistiche pubblicate hanno segnalato gli effetti dei dazi e delle altre restrizioni al commercio internazionale. Sul fronte di, aumenta il posizionamento a favore del taglio dei tassi di interesse negli USA, da parte della, Aspettative rafforzate dalla diffusione del Beige Book che ha confermato segnali di indebolimento dell’economia a stelle e strisce.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,167. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 4.251,9 dollari l'oncia, in forte calo dell'1,72%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%: le quotazioni mostrano una perdita settimanale di circa il 6%. I prezzi sono stretti tra l'AIE che ha previsto un crescente eccesso di offerta, nel 2026, e l'incontro concordato tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin per discutere dell'Ucraina, che si terrà nelle prossime due settimane, in Ungheria. Il calo di questa settimana è stato in parte dovuto anche alle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che hanno aggravato le preoccupazioni per un rallentamento economico e una minore domanda di energia.Invariato lo, che si posiziona a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,36%.in perditache scende dell'1,82%; sotto pressioneche accusa un calo dello 0,86%. Più contenuta la discesa di(-0,18%), sulla scia del nuovo governo Lecornu, riconfermato venerdì dopo essersi dimesso all’inizio della scorsa settimana, ha promesso martedì di sospendere una controversa riforma delle pensioni fino a dopo le elezioni del 2027. Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,45%; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 44.339 punti, ritracciando dell'1,42%.Tra idi Milano, in evidenza(+0,98%),(+0,97%),(+0,87%) e(+0,83%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,31%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,36%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,62%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,43%.Tra i(+4,10%),(+3,58%),(+2,86%) e(+2,59%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,84%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,08 punti percentuali.scende del 3,32%: la vigilia ha annunciato l'emissione di un prestito obbligazionario senior da 215 milioni di euro.