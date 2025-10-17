Pioggia di vendite a Milano e sulle Borse europee

(Teleborsa) - Valori in calo per Piazza Affari
, così come per le principali Borse europee, strette tra il riaccendersi dei timori per lo stato di salute delle banche regionali statunitensi
e i commenti del presidente USA, Donald Trump in merito alle tensioni commerciali con la Cina. Poco mosso l'S&P-500
, che segna a Wall Street un -0,06%. Il prolungamento dello shutdown negli Stati Uniti ha annullato la diffusione di alcuni dati macroeconomici, mentre nel Vecchio continente le statistiche pubblicate hanno segnalato gli effetti dei dazi e delle altre restrizioni al commercio internazionale. Sul fronte di politica monetaria
, aumenta il posizionamento a favore del taglio dei tassi di interesse negli USA, da parte della Federal Reserve
, Aspettative rafforzate dalla diffusione del Beige Book che ha confermato segnali di indebolimento dell’economia a stelle e strisce.
L'Euro / Dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,167. Si abbattono le vendite sull'oro
, che scambia a 4.251,9 dollari l'oncia, in forte calo dell'1,72%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%: le quotazioni mostrano una perdita settimanale di circa il 6%. I prezzi sono stretti tra l'AIE che ha previsto un crescente eccesso di offerta, nel 2026, e l'incontro concordato tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin per discutere dell'Ucraina, che si terrà nelle prossime due settimane, in Ungheria. Il calo di questa settimana è stato in parte dovuto anche alle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che hanno aggravato le preoccupazioni per un rallentamento economico e una minore domanda di energia.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,36%. Tra gli indici di Eurolandia
in perdita Francoforte
che scende dell'1,82%; sotto pressione Londra
che accusa un calo dello 0,86%. Più contenuta la discesa di Parigi
(-0,18%), sulla scia del nuovo governo Lecornu, riconfermato venerdì dopo essersi dimesso all’inizio della scorsa settimana, ha promesso martedì di sospendere una controversa riforma delle pensioni fino a dopo le elezioni del 2027. Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB
che accusa una discesa dell'1,45%; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share
, che si ferma a 44.339 punti, ritracciando dell'1,42%.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Inwit
(+0,98%), Campari
(+0,97%), Stellantis
(+0,87%) e Terna
(+0,83%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Leonardo
, che ha archiviato la seduta a -5,31%.
Scivola Prysmian
, con un netto svantaggio del 3,36%.
In rosso Unicredit
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,62%.
Spicca la prestazione negativa di Banca Mediolanum
, che scende del 2,43%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, De' Longhi
(+4,10%), Carel Industries
(+3,58%), Ferragamo
(+2,86%) e Pirelli
(+2,59%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Avio
, che ha chiuso a -8,84%.
Pesante Fincantieri
, che segna una discesa di ben -5,08 punti percentuali. WIIT
scende del 3,32%: la vigilia ha annunciato l'emissione di un prestito obbligazionario senior da 215 milioni di euro.