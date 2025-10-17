VIMI Fasteners, ricavi terzo trimestre a 42,4 milioni

VIMI Fasteners

(Teleborsa) -, società leader nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegneristico per i settori industriale, automotive, oil&gas, aerospace ed altri, ha chiuso il bilancio del terzo trimestre 2025 conammontano ad Euro 42,43 milioni (Euro 43,06 milioni al 30 settembre 2024). Il recupero dei ricavi, pertanto, riflette i risultati positivi dell’incremento degli ordinativi già annunciato nel corso dei trimestri precedenti, spiega la società nella nota dei conti, con il raggiungimento di un valore prossimo a quello della fine del terzo trimestre 2024.Ilcomplessivo del Gruppo, al netto del fatturato anzidetto, raggiunge quindi un valore di Euro 18,82 milioni (in linea con Euro 18,94 milioni del terzo trimestre 2024), di cui 13,67 milioni di Euro con scadenza entro l’esercizio (+16% rispetto agli 11,78 milioni di Euro al 30 settembre 2024).L’netto consolidato mostra un valore di Euro 19,84 milioni,rispetto a Euro 20,73 milioni del 31 dicembre 2024, nonché leggermente in miglioramento rispetto a Euro 20,37 milioni del 30 giugno 2025.Il valore complessivo dell’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2025, include un ammontare, pari a Euro 2,72 milioni, derivante dalla contabilizzazione dei contratti di affitto e leasing secondo quanto previsto dallo standard IFRS16 (rispetto ad un valore di Euro 3,66 milioni al 31 dicembre 2024) ed un ammontare di Euro 1,85 milioni rappresentativo dei corrispettivi ancora da versare a fronte dell’acquisizione della Filostamp.