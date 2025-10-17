Wall Street chiude in rosso con preoccupazioni su banche

(Teleborsa) - Seduta negativa per Wall Street, che ha terminato le contrattazioni in ribasso, zavorrata dal settore bancario. Sono riaffiorate preoccupazioni circa i "bad loans" di alcune banche regionali, che hanno condizionato anche la banca d'affari Jefferies, legati alle difficoltà di alcune aziende del settore automotive.
Sul fronte economico, il governatore della Fed Christopher Wallersi è unito al coro di chi si dice favorevole ad un taglio dei tassi di 25 punti base all'ormai imminente meeting di fine ottobre.
Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones
che lima lo 0,65%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l'S&P-500
, che ha perso lo 0,63%, chiudendo a 6.629 punti. Debole anche il Nasdaq 100
, che mostra un calo dello 0,36%; come pure, leggermente negativo l'S&P 100
(-0,48%).
Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti finanziario
(-2,75%), energia
(-1,12%) e utilities
(-1,03%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Salesforce
(+3,98%), Procter & Gamble
(+1,48%), Caterpillar
(+1,29%) e Nvidia
(+1,11%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Visa
, che ha archiviato la seduta a -2,98%.
Sotto pressione Travelers Company
, che accusa un calo del 2,92%.
Scivola Nike
, con un netto svantaggio del 2,37%.
In rosso Wal-Mart
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,35%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Micron Technology
(+5,52%), ON Semiconductor
(+5,18%), Keurig Dr Pepper
(+2,93%) e Old Dominion Freight Line
(+2,24%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Verisk Analytics
, che ha chiuso a -6,12%.
Tonfo di Datadog
, che mostra una caduta del 5,53%.
Lettera su MicroStrategy Incorporated
, che registra un importante calo del 4,35%.
Spicca la prestazione negativa di Charter Communications
, che scende del 3,49%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Venerdì 17/10/2025
15:15 USA
: Produzione industriale, annuale (preced. 0,9%)
15:15 USA
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%) Mercoledì 22/10/2025
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (atteso 300K barili; preced. 3,72 Mln barili) Giovedì 23/10/2025
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,2%)
16:00 USA
: Vendita case esistenti (preced. 4 Mln unità) Venerdì 24/10/2025
15:45 USA
: PMI composito (preced. 53,9 punti)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (preced. 52 punti).