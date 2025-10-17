Wall Street chiude in rosso con preoccupazioni su banche

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

energia

utilities

Salesforce

Procter & Gamble

Caterpillar

Nvidia

Visa

Travelers Company

Nike

Wal-Mart

Micron Technology

ON Semiconductor

Keurig Dr Pepper

Old Dominion Freight Line

Verisk Analytics

Datadog

MicroStrategy Incorporated

Charter Communications

(Teleborsa) - Seduta negativa per Wall Street, che ha terminato le contrattazioni in ribasso, zavorrata dal settore bancario. Sono riaffiorate preoccupazioni circa i "bad loans" di alcune banche regionali, che hanno condizionato anche la banca d'affari Jefferies, legati alle difficoltà di alcune aziende del settore automotive.Sul fronte economico, il governatore della Fed Christopher Wallersi è unito al coro di chi si dice favorevole ad un taglio dei tassi di 25 punti base all'ormai imminente meeting di fine ottobre.Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,65%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,63%, chiudendo a 6.629 punti. Debole anche il, che mostra un calo dello 0,36%; come pure, leggermente negativo l'(-0,48%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,75%),(-1,12%) e(-1,03%).Al top tra i(+3,98%),(+1,48%),(+1,29%) e(+1,11%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,98%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,92%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,37%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,35%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,52%),(+5,18%),(+2,93%) e(+2,24%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,12%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,53%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,35%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,49%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 0,9%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 300K barili; preced. 3,72 Mln barili)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,2%)16:00: Vendita case esistenti (preced. 4 Mln unità)15:45: PMI composito (preced. 53,9 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 52 punti).