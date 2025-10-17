Xenia, closing acquisizione Gruppo Italica Turismo per 6,5 milioni

Xenia Hôtellerie Solution

(Teleborsa) -informa che è stato perfezionato il, con efficacia a decorrere dal 17 ottobre 2025. Il 15 luglio la Società aveva comunicato di avere sottoscritto una proposta vincolante per i suoi rami alberghieri e per quello del suo tour operator incoming.L’operazione ha ad oggetto– Hotel Bellamonte di Predazzo (TN), Hotel Garden Area di Roma, Hotel Sighientu di Quartu Sant’Elena (CA) e Hotel La Tonnara di Bonagia (TP) – nonché il Tour Operator incoming Italica DMC. Con queste nuove strutture gli Hotel della Società salgono a 17, più che in linea con l’obiettivo di circa 16 a fine 2025 comunicato a gennaio di quest’anno.Il prezzo complessivo di acquisizione è pari a, con relativo impatto sulla PFN del Gruppo Xenia. L’acquisizione è finanziata medianteper sostenere lo sviluppo previsto dal Piano Industriale 2025–2028. Al 31.12.2023 (ultimo bilancio pubblico) i rami d’azienda acquisiti generavano complessivamente ricavi annui per Euro 21,126 milioni, di cui Euro 12,668 milioni derivanti dal comparto alberghiero e Euro 8,458 milioni dal segmento tour operator incoming.L’Amministratore Delegato,, ha dichiarato: “Con questa operazione Xenia consolida la propria presenza in territori di alto valore turistico e raggiunge in anticipo l’obiettivo di crescita dimensionale previsto per quest’anno dal Piano Industriale 2025–2028. L’integrazione delle strutture del Gruppo Italica e del tour operator incoming Italica DMC amplia l’offerta dei Servizi coerentemente con il nostro Piano, accelerando la rimodulazione dell’Accommodation e la crescita e il rafforzamento della catena Phi Hotels anche in ottica di efficienza, sinergie operative e sviluppo del brand.”