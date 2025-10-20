AATECH, AuCap di 1,25 milioni di euro per favorire nuovi ingressi strategici

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di AATECH
, venture tech builder italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha deliberato un aumento di capitale
a pagamento e in via scindibile fino a un massimo di 1,25 milioni di euro
, con esclusione del diritto di opzione. L’operazione, approvata in parziale esecuzione della delega conferita dall’assemblea straordinaria del 15 aprile 2025, prevede l’emissione di 2,5 milioni di nuove azioni ordinarie
al prezzo unitario di 1 euro, di cui 0,50 imputati a capitale e 0,50 a sovrapprezzo.
Le nuove azioni
saranno negoziabili su Euronext Growth Milan e potranno essere sottoscritte fino al 31 gennaio 2026, con possibilità di chiusura anticipata. In caso di sottoscrizione integrale, il capitale sociale salirà a 9.893.360 azioni ordinarie e 1.344.000 a voto plurimo.
L’aumento di capitale, approvato ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ., mira a favorire l’ingresso di partner industriali, finanziari e istituzionali
interessati a sostenere la crescita della società, anche in seguito al reverse takeover di Business Innovation Lab
, proprietaria della piattaforma fintech "Opyn
", concluso lo scorso settembre.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)