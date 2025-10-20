AATECH, AuCap di 1,25 milioni di euro per favorire nuovi ingressi strategici

AATECH

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, venture tech builder italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha deliberato una pagamento e in via scindibile fino a un massimo di, con esclusione del diritto di opzione. L’operazione, approvata in parziale esecuzione della delega conferita dall’assemblea straordinaria del 15 aprile 2025, prevede l’emissione dial prezzo unitario di 1 euro, di cui 0,50 imputati a capitale e 0,50 a sovrapprezzo.Lesaranno negoziabili su Euronext Growth Milan e potranno essere sottoscritte fino al 31 gennaio 2026, con possibilità di chiusura anticipata. In caso di sottoscrizione integrale, il capitale sociale salirà a 9.893.360 azioni ordinarie e 1.344.000 a voto plurimo.L’aumento di capitale, approvato ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ., mira a favorire l’interessati a sostenere la crescita della società, anche in seguito al reverse takeover di, proprietaria della piattaforma fintech "", concluso lo scorso settembre.