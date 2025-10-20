Amazon, disservizi AWS in via di risoluzione dopo ore di down globale

(Teleborsa) - Dopo circa tre ore di interruzioni e malfunzionamenti, Amazon Web Services
(AWS), la piattaforma di cloud computing
di Amazon
, segnala "significativi segnali di ripresa" nella maggior parte dei servizi interessati. Secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato sulla pagina di stato di AWS, "la maggior parte delle richieste ora dovrebbe andare a buon fine" e i sistemi stanno progressivamente tornando operativi, con una completa risoluzione
attesa nelle prossime ore.
Il problema ha riguardato in particolare la regione US-EAST-1
, dove nelle prime ore della giornata si erano registrati "tassi di errore e latenze significativi" su vari servizi. Le difficoltà di AWS hanno provocato ripercussioni su diverse piattaforme
che utilizzano la sua infrastruttura cloud, tra cui Snapchat, Roblox, Duolingo e Canva.
Secondo il sito Downdetector.it, nella prima parte della mattinata si è registrato un picco di segnalazioni di disservizi a livello globale. Gli esperti ritengono che la situazione dovrebbe tornare completamente alla normalità
nelle prossime ore, con AWS che continua a lavorare per smaltire le richieste in coda e garantire la piena funzionalità
della rete
.