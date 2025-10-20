Amazon, disservizi AWS in via di risoluzione dopo ore di down globale

Amazon

(Teleborsa) - Dopo circa tre ore di interruzioni e malfunzionamenti,(AWS), la piattaforma didi, segnala "significativi segnali di ripresa" nella maggior parte dei servizi interessati. Secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato sulla pagina di stato di AWS, "la maggior parte delle richieste ora dovrebbe andare a buon fine" e i sistemi stanno progressivamente tornando operativi, con unaattesa nelle prossime ore.Il problema ha riguardato in particolare la regione, dove nelle prime ore della giornata si erano registrati "tassi di errore e latenze significativi" su vari servizi. Le difficoltà di AWS hanno provocato ripercussioni su diverseche utilizzano la sua infrastruttura cloud, tra cui Snapchat, Roblox, Duolingo e Canva.Secondo il sito Downdetector.it, nella prima parte della mattinata si è registrato un picco di segnalazioni di disservizi a livello globale. Gli esperti ritengono che la situazione dovrebbe tornare completamente allanelle prossime ore, con AWS che continua a lavorare per smaltire le richieste in coda e garantire ladella