Amazon Web Services lancia il cloud sovrano europeo e accelera l’espansione nell’UE

(Teleborsa) -ha annunciato la disponibilità generale dell’, un cloud sovrano e indipendente per l’Europa, interamente situato e gestito nell’Unione Europea e separato dalle altre Regioni AWS. Pensato per governi e imprese che gestisconooffre elevati livelli di sicurezza, controllo, sovranità e tutele legali, senza rinunciare alle funzionalità AWS. AWS, per garantire requisiti stringenti di residenza dei dati, isolamento e bassa latenza. Questa iniziativa amplia le opzioni per le organizzazioni europee, consentendo di distribuire workload cloud con massima sovranità e indipendenza operativa, mantenendo al contempo l’accesso all’ecosistema e ai servizi avanzati di AWS."L’Europa ha bisogno di accedere alle tecnologie cloud e di intelligenza artificiale più avanzate e affidabili. L’espansione dell’innovazione AWS in Europa contribuirà a dare ai clienti un ulteriore impulso alla crescita e alle loro ambizioni in ambito AI", ha affermato"I clienti vogliono il meglio: poter utilizzare l’intero portafoglio di servizi cloud e AI di AWS, garantendo al contempo il rispetto di requisiti di sovranità estremamente rigorosi. Costruendo un cloud europeo per infrastruttura, operatività e governance, mettiamo le organizzazioni nelle condizioni di innovare con fiducia, mantenendo il pieno controllo dei propri asset digitali".AWS European Sovereign Cloud combina controlli completi e stratificati per offrire una soluzione solida ai clienti che devono soddisfare rigorosi requisiti di sovranità digitale, continuando al contempo a beneficiare dell’ampiezza dell’innovazione cloud e AI di AWS. Tutto ciò che è necessario per la gestione dell’AWS European Sovereign Cloud si trova nell’Unione Europea: talenti, infrastrutture e leadership. Non esiste alcun controllo operativo al di fuori dei confini dell’UE.AWS European Sovereign Cloud è fisicamente e logicamente separato dalle altre Regioni AWS. È gestito esclusivamente da persone residenti nell’UE, non presenta dipendenze critiche da infrastrutture extra-UE e il suo design distintivo permette di continuare a operare indefinitamente anche in caso di interruzione delle comunicazioni con il resto del mondo. Per supportare la continuità operativa anche in circostanze estreme, i dipendenti AWS autorizzati dell’AWS European Sovereign Cloud, residenti nell’UE, avranno accesso indipendente a una copia del codice sorgente necessaria a mantenere operativi i servizi di AWS European Sovereign Cloud.AWS European Sovereign Cloud offre ai clienti il pieno controllo su dove vengono archiviati i propri dati. Consente inoltre di mantenere tutti i metadati che creano (come ruoli, autorizzazioni, etichette delle risorse e configurazioni) interamente all’interno dell’UE, inclusi sistemi sovrani di Identity and Access Management (IAM), fatturazione e misurazione dei consumi.: la sicurezza è un elemento fondante della sovranità digitale e, come per le altre Regioni AWS, AWS European Sovereign Cloud si basa su AWS Nitro System, che fornisce un perimetro di sicurezza fisico e logico leader di settore per applicare rigorose restrizioni di accesso, impedendo a chiunque — inclusi i dipendenti AWS — di accedere ai dati dei clienti in esecuzione su Amazon EC2. AWS mette inoltre a disposizione avanzate funzionalità di crittografia, servizi di gestione delle chiavi AWS e moduli di sicurezza hardware che i clienti possono utilizzare per proteggere ulteriormente i propri contenuti. I dati crittografati risultano inutilizzabili senza le relative chiavi di decrittazione. AWS ha inoltre introdotto AWS European Sovereign Cloud: Sovereignty Reference Framework (ESC-SRF), un framework validato in modo indipendente per rispondere ai requisiti di sovranità dei clienti. I clienti possono utilizzare il report di audit ESC-SRF verificato da terze parti per dimostrare garanzie di sovranità chiare e applicabili.: AWS ha istituito una struttura di governance dedicata in Europa, con una nuova società capogruppo e tre società controllate locali costituite in Germania (GmbH), con organi di gestione composti da cittadini dell’UE che sono tenuti a rispettare il diritto europeo e ad agire nel migliore interesse dell’AWS European Sovereign Cloud. La struttura include inoltre un advisory board che fornirà competenze e avrà responsabilità sulle tematiche legate alla sovranità, composto da tre dipendenti Amazon e due membri indipendenti del consiglio, tutti cittadini e residenti europei.Oggiè stato nominato managing director dell’AWS European Sovereign Cloud. Lavorerà a stretto contatto con Stéphane Israël, che guiderà l’AWS European Sovereign Cloud ed è responsabile della gestione e delle operazioni. AWS ha inoltre annunciato cinque nuovi membri dell’advisory board: tre dipendenti Amazon — Stéphane Ducable, vice president of EMEA Public Policy di AWS; Ian McGarry, general manager and director di Amazon CloudWatch; e Barbara Scarafia, vice president e associate general counsel per l’Europa di Amazon — e due membri indipendenti del consiglio, Philippe Lavigne, generale in congedo ed ex Supreme Allied Commander Transformation della NATO, e Sinéad McSweeney, attualmente membro di diversi board, tra cui l’Institute of International and European Affairs, ed ex vice president of Public Policy and Philanthropy di Twitter.· L’AWS European Sovereign CloudNell’ambito di un impegno di lungo periodo, Amazon prevede di investire oltre 7,8 miliardi di euro in Germania nell’AWS European Sovereign Cloud e di supportare in media circa 2.800 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno all’anno, contribuendo per circa 17,2 miliardi di euro al PIL tedesco.· L’espansione pianificata dell’rappresenta un ulteriore investimento in nuove capacità cloud e di intelligenza artificiale all’avanguardia, a supporto della crescita economica locale, della produttività e dell’innovazione. AWS mette così a disposizione delle organizzazioni gli strumenti necessari per accelerare la trasformazione digitale, soddisfacendo al contempo rigorosi requisiti di residenza dei dati e bassa latenza.· Ipotranno beneficiare dell’intera potenza di AWS, inclusi gli stessi livelli di sicurezza, disponibilità, prestazioni, architettura e API familiari, nonché delle principali innovazioni in ambito sicurezza come AWS Nitro System. Inizialmente, AWS European Sovereign Cloud offrirà oltre 90 servizi distribuiti su diverse categorie, tra cui intelligenza artificiale, calcolo, container, database, networking, sicurezza e storage.hanno già scelto AWS European Sovereign Cloud. Tra questi figurano EWE AG, Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem (MUL-CT), Sanoma Learning e altri.· I. Tra i partner di lancio figurano Accenture,Aadesso, Adobe, Arvato Systems, Atos, Capgemini, Dedalus, Deloitte, Eviden, Genysys, Kyndryl, Mistral AI, msg Group, NVIDIA, SAP, SoftwareOne e molti altri.I clienti europei appartenenti a numerosi settori regolamentati — tra cui pubblica amministrazione, sanità, servizi finanziari, difesa e aerospazio, energia, telecomunicazioni e altri —per accelerare l’innovazione, rispettando al contempo rigorosi requisiti di conformità e sovranità dei dati."Progetti come European Sovereign Cloud di Amazon Web Services rafforzano il ruolo dell’Europa come polo di infrastrutture digitali strategiche e confermano l’attrattività dei nostri Paesi per investimenti in tecnologie avanzate. L’Italia guarda con interesse a progetti di questo tipo, che possono sostenere l’innovazione, valorizzare l’ecosistema industriale e attrarre investimenti tecnologici ad alto valore aggiunto. Il nostro Paese è impegnato a creare un contesto favorevole allo sviluppo di infrastrutture affidabili, capaci di sostenere crescita economica e competitività industriale","AWS European Sovereign Cloud non solo rafforza il ruolo della Germania come polo europeo per le infrastrutture digitali, ma dimostra anche l’attrattività del nostro Paese per gli investimenti in tecnologie all’avanguardia. Le competenze globali si uniscono agli standard europei di protezione dei dati e sicurezza. Questo ci avvicina di un ulteriore passo all’obiettivo di essere un hub digitale forte e competitivo per dati sicuri, imprese solide e un futuro digitale autodeterminato","Accogliamo con favore questo investimento nelle infrastrutture digitali europee. L’espansione dell’AWS European Sovereign Cloud in Belgio rappresenta un passo avanti importante per le imprese e per le organizzazioni del settore pubblico. Questa infrastruttura consentirà alle aziende di sfruttare appieno l’innovazione cloud, garantendo al contempo adeguati controlli sulla residenza dei dati per rispondere alle esigenze normative e operative. Le organizzazioni belghe acquisiranno una maggiore flessibilità nella gestione e nell’elaborazione locale dei dati, rafforzando la loro competitività e sostenendo la crescita dell’economia digitale","Il lancio dell’AWS European Sovereign Cloud e la pianificazione di una AWS Local Zone in Portogallo sono pienamente in linea con gli obiettivi della Strategia Nazionale Digitale del Portogallo, consentendo alle amministrazioni pubbliche e alle imprese private di adottare tecnologie cloud avanzate mantenendo il controllo sui dati. L’iniziativa dimostra inoltre la crescente attrattività del nostro Paese e dell’Europa nel suo complesso per infrastrutture digitali ad alto valore","Valuto positivamente l’impegno di AWS verso l’Europa attraverso il lancio della sua regione sovrana. Questa iniziativa è in linea con la strategia di trasformazione digitale del Governo spagnolo, che considera la governance dei dati un pilastro fondamentale per lo sviluppo di un’intelligenza artificiale affidabile, utile, produttiva ed etica, e che pone al centro la tutela della sicurezza, della privacy e dei diritti di imprese e cittadini nell’ambiente digitale","La creazione di un cloud sovrano gestito a livello europeo rappresenta uno sviluppo rilevante per affrontare i complessi requisiti di sicurezza e sovranità del nostro tempo. Accogliamo con favore iniziative che offrono maggiori opzioni alle organizzazioni finlandesi, mantenendo al contempo i più elevati standard di cybersicurezza e resilienza operativa","Accogliamo con favore l’impegno di AWS nello sviluppo di una soluzione cloud che riflette caratteristiche tecniche e organizzative ampiamente discusse in Europa nel contesto della sovranità digitale. L’attenzione al mantenimento dei contenuti dei clienti e dei metadati generati dai clienti all’interno dell’UE, supportata da una supervisione europea indipendente, da team operativi residenti nell’UE e da solidi controlli di sicurezza, risponde ad alcune delle principali esigenze delle organizzazioni che richiedono ulteriori garanzie per i dati più sensibili. Con il continuo affinamento dell’approccio europeo alla sovranità digitale, soluzioni che integrano i principi di security-by-design e sovereign-by-design diventeranno sempre più rilevanti","Apprezziamo la solida partnership con AWS mentre ci prepariamo ad attuare il nuovo quadro europeo in materia di cybersicurezza. In qualità di fornitore leader a livello globale di tecnologie cloud sicure e di avanzati controlli di sovranità, accogliamo con favore il fatto che i futuri investimenti di Amazon nell’AWS European Sovereign Cloud rafforzeranno ulteriormente la resilienza e offriranno alle organizzazioni pubbliche e private in Europa nuove opzioni per una trasformazione digitale sicura","L’AWS European Sovereign Cloud si inserisce nel dibattito europeo in corso sulla sovranità digitale, inclusi i temi della residenza dei dati, della governance e dei requisiti normativi, introducendo un’ulteriore opzione di implementazione cloud per le organizzazioni che operano all’interno dei quadri regolatori europei","Rendendo disponibili le funzionalità di SAP Sovereign Cloud su AWS European Sovereign Cloud, ampliamo le possibilità di scelta dei clienti per implementazioni di cloud sovrano in Europa. Questo consente alle organizzazioni di eseguire workload mission-critical e applicare l’intelligenza artificiale in modo sicuro, sotto governance europea, scegliendo il modello di deployment più adatto alle proprie esigenze","AWS European Sovereign Cloud rappresenta una tappa fondamentale per Dedalus e per i sistemi sanitari che supportiamo. Offre i livelli di sovranità, conformità e scalabilità di cui i nostri clienti hanno bisogno, consentendoci di accompagnare la modernizzazione e la trasformazione della sanità attraverso un’innovazione affidabile e responsabile, evolvendo verso modelli di cura più anticipatori, proattivi e incentrati sulla persona in tutta Europa","I clienti cercano soluzioni cloud in grado di proteggere la sovranità dei dati e, allo stesso tempo, di abilitare l’innovazione continua. Per questo Kyndryl è lieta di essere tra i primi partner di alleanza a supportare l’AWS European Sovereign Cloud. Grazie alla nostra esperienza nella gestione di sistemi mission-critical in contesti regolamentati, sappiamo che la sovranità deve essere integrata fin dalla progettazione nello stack tecnologico. Siamo lieti di collaborare con AWS per aiutare i clienti a rispondere alle aspettative normative, supportare la residenza e la protezione dei dati e raggiungere i propri obiettivi di trasformazione digitale","Le organizzazioni europee cercano maggiore flessibilità e garanzie per rispondere a esigenze di sovranità in continua evoluzione. Capgemini integra le competenze in AWS Digital Sovereignty e Trusted Secure Enclave con una profonda esperienza in architetture cloud sicure e servizi gestiti. Con AWS European Sovereign Cloud, possiamo supportare i clienti nella progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni capaci di generare risultati concreti in ambito cloud, dati e intelligenza artificiale","I nostri clienti che gestiscono workload altamente sensibili nel cloud hanno bisogno di poter scegliere come proteggere e governare i propri dati, e di soluzioni che consentano loro di modernizzarsi con rapidità e fiducia. AWS European Sovereign Cloud offre alle organizzazioni dei settori regolamentati controlli di sovranità aggiuntivi, insieme a un ricco portafoglio di servizi per innovare in modo responsabile. In qualità di launch partner, ci impegniamo a supportare i nostri clienti europei nel valorizzare queste capacità per reinventarsi e sbloccare nuove opportunità di crescita",