Appuntamenti macroeconomici: settimana del 20 ottobre 2025

(Teleborsa) - Lunedì 20/10/2025
04:00 Cina
: Produzione industriale, annuale (atteso 5%; preced. 5,2%)
04:00 Cina
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,9%; preced. 3,4%)
04:00 Cina
: Tasso disoccupazione (atteso 5,3%; preced. 5,3%)
04:00 Cina
: PIL, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 1%)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,2%)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,5%)
10:00 Unione Europea
: Partite correnti Zona Euro (atteso 22,5 Mld Euro; preced. 27,7 Mld Euro)
10:00 Italia
: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,7%)
11:00 Unione Europea
: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,5%)
16:00 USA
: Leading indicator, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,5%) Mercoledì 22/10/2025
01:50 Giappone
: Bilancia commerciale (preced. -242,5 Mld ¥)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, annuale (atteso 4%; preced. 3,8%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,8%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,52 Mln barili) Giovedì 23/10/2025
08:45 Francia
: Fiducia imprese, mensile (preced. 96 punti)
14:30 USA
: Indice CFNAI (preced. -0,12 punti)
16:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -15 punti; preced. -14,9 punti)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,2%)
16:00 USA
: Vendita case esistenti (atteso 4,06 Mln unità; preced. 4 Mln unità)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 80 Mld piedi cubi) Venerdì 24/10/2025
01:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%)
02:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 48,6 punti; preced. 48,5 punti)
07:00 Giappone
: Leading indicator (atteso 107,4 punti; preced. 106,1 punti)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,7%)
08:45 Francia
: Fiducia consumatori, mensile (preced. 87 punti)
09:00 Spagna
: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 10,2%; preced. 10,29%)
09:00 Spagna
: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,5%)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (preced. 51,2 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 51,4 punti; preced. 51,3 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA
: PMI composito (preced. 53,9 punti)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 51,9 punti; preced. 52 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 53,5 punti; preced. 54,2 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55 punti; preced. 55,1 punti)
16:00 USA
: Vendita case nuove (preced. 800K unità)
16:00 USA
: Vendita case nuove, mensile (preced. 20,5%)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))