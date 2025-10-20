Milano 13:19
42.315 +1,33%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:20
9.389 +0,37%
Francoforte 13:19
24.096 +1,11%

Appuntamenti macroeconomici: settimana del 20 ottobre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
(Teleborsa) -
Lunedì 20/10/2025
04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 5%; preced. 5,2%)
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,9%; preced. 3,4%)
04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,3%; preced. 5,3%)
04:00 Cina: PIL, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 1%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,2%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,5%)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 22,5 Mld Euro; preced. 27,7 Mld Euro)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,7%)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,5%)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,5%)

Mercoledì 22/10/2025
01:50 Giappone: Bilancia commerciale (preced. -242,5 Mld ¥)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 4%; preced. 3,8%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,8%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,52 Mln barili)

Giovedì 23/10/2025
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (preced. 96 punti)
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. -0,12 punti)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -15 punti; preced. -14,9 punti)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,2%)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 4,06 Mln unità; preced. 4 Mln unità)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 80 Mld piedi cubi)

Venerdì 24/10/2025
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 48,6 punti; preced. 48,5 punti)
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 107,4 punti; preced. 106,1 punti)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,7%)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (preced. 87 punti)
09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 10,2%; preced. 10,29%)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,5%)
10:00 Unione Europea: PMI composito (preced. 51,2 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,4 punti; preced. 51,3 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 53,9 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 51,9 punti; preced. 52 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53,5 punti; preced. 54,2 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55 punti; preced. 55,1 punti)
16:00 USA: Vendita case nuove (preced. 800K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. 20,5%)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
