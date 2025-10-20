Ariston Group: nuovo stabilimento in India

(Teleborsa) -annuncia oggi la firma di un accordoQuesta operazione - spiega la nota - consentirà di avvicinare ulteriormente la produzione al mercato finale, migliorando l’efficienza dei costi per la gamma di prodotti destinati all’India e garantendo al contempo maggiore flessibilità e resilienza alla filiera produttiva. Attraverso il marchio premium Racold,questa nuova acquisizione - si legge ancora -, dove si contano oltre 400 milioni di famiglie appartenenti alla classe media e alta, con ancora però una penetrazione molto contenuta degli scaldacqua.Lo stabilimento, situato in posizione strategica vicino a Hyderabad, nello stato di Telangana, è di proprietà di– joint venture tra. Inaugurato nel gennaio 2023, il sito dispone di un processo produttivo completamente integrato dedicato agli scaldacqua elettrici ad accumulo, si estende su una superficie complessiva di 23.100 mq, di cui 13.000 coperti, e vanta una capacità produttiva annua di circa 500.000 unità, ampliabile con ulteriori investimenti. Questo impianto rappresenta un traguardo importante, permettendo a Racold di offrire prodotti Made in India all’avanguardia. Come parte del piano, Ariston Group produrrà anche per Hintastica una gamma prodotti dedicata.Presidente Esecutivo di Ariston Group, ha dichiarato: "Siamo particolarmente lieti di annunciare questa acquisizione, che si inserisce perfettamente all’interno del piano industriale presentato lo scorso 17 settembre presso la nostra sede di Fabriano. Racold è unmarchio premium di grande prestigio nel mercato e questa operazione ne rafforzerà ulteriormente il potenziale di crescita e leadership. Dopo il successo della nostra joint venture con Lennox, anche questo accordo con Groupe Atlantic e Hindware Home Innovation Limitedtramite Hintastica Private Limited conferma la capacità di Ariston Group di stringere solide partnership e accordi significativi insieme ai principali player del settore".SottolineaExecutive Vice President per Asia, Medio Oriente e Africa "L’India rappresenta un mercato in forte espansione, in cui meno di una famiglia su sei può oggi contare su un accesso regolare all’acqua calda. Con la crescita della domanda interna e l’evoluzione del mercato, diventa sempre più evidente la necessità di una filiera locale solida, in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti realizzati in India. Grazie alla forza del nostro brand locale Racold e all’aggiunta di questo nuovo sito produttivo a Hyderabad, oggi siamo ancora più pronti a cogliere le opportunità di crescita. Questo investimento rafforza le nostre capacità industriali e testimonia il nostro costante impegno nel proporre soluzioni innovative e di alta qualità, pensate, sviluppate e realizzate appositamente per il mercato indiano".