Milano
13:19
42.315
+1,33%
Nasdaq
17-ott
24.818
0,00%
Dow Jones
17-ott
46.191
+0,52%
Londra
13:20
9.389
+0,37%
Francoforte
13:19
24.096
+1,11%
Lunedì 20 Ottobre 2025, ore 13.37
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Brillante Francoforte in avvio (+0,86%)
Borsa: Brillante Francoforte in avvio (+0,86%)
Il DAX inizia a scambiare a 24.035,19 punti
In breve
,
Finanza
20 ottobre 2025 - 09.04
Bene l'indice della Borsa di Francoforte, con un progresso dello 0,86%, dopo aver aperto a 24.035,19.
Argomenti trattati
Borsa
(1178)
·
Francoforte
(231)
Titoli e Indici
Germany DAX
+1,11%
