Chris Soal, la materia che tracima. Al Corner MAXXI, l’ecologia percettiva del residuo

(Teleborsa) -, ildi Roma ospita Spillovers. Notes on a Phenomenological Ecology, la prima mostra personale museale in Italia di(Johannesburg, 1994), a cura di. Un viaggio nel cuore della materia, dove il quotidiano e lo scartato si trasformano in visioni vitali, tra scultura, biologia ed ecologia.Soal impiega materiali "minimi" —— e li fa proliferare in strutture cellulari, paesaggi geologici, nuove architetture del vivente. Un linguaggio che, come nota Biasini Selvaggi, «si svolge attraverso l’impiego di materiali "emarginati/espulsi", prodotti in massa, rapidamente usati e scartati, di cui l’artista svela nella loro integrità la carica generativa, per assemblare un più ampio racconto sulla dimensione universale della marginalità e dell’emancipazione verso la dimensione continentale africana».L’idea di spillover – la– attraversa ogni opera: tracima la materia, oltrepassando la sua funzione originaria; tracima la percezione, chiamata a superare categorie e confini; tracima l’immaginario, che si sposta dall’inorganico al biologico. Il risultato è un, dove la materia inerte si fa organismo e la scultura si espande come processo, non come oggetto.Ma dietro la poesia del gesto, la pratica di Soal rivela un’anima politica: "È anche una riflessione – aggiunge Biasini Selvaggi – sulle materie prime esportate dall’Africa a basso costo e poi reimportate trasformate in prodotti accessibili a pochi. I lavori di Soal riprendono narrazioni scultoree nello spazio, dal registro mai didascalico, che sono spesso trascurate o deliberatamente soppresse nel flusso di informazioni e che sollevano, al contempo, domande fondamentali sulla responsabilità, l'empatia e il potere".Le sue sculture,, cambiano natura a seconda della distanza: da lontano appaiono compatte, quasi mimetiche — "come un branco di zebre per confondere i loro predatori" — ma da vicino rivelano. È qui che l’artista affida allo spettatore un ruolo attivo: "Le opere – scrive ancora Biasini – lasciano che sia l’occhio dello spettatore a donare loro un'identità finale di significato".La riflessione di Soal si iscrive in un contesto globale in cui la materia stessa è posta al centro di dinamiche economiche e geopolitiche. Alcunioffrono appigli per letture e rimandi: "se la tracimazione è il concetto cardine, The Deluge ne è l’epica, come l’atto della materia che, liberata, si manifesta come potenza e rigenerazione, evocando insieme il caos fertile e la catastrofe ecologica, la distruzione e la rinascita. Nei toni viscerali dei materiali e nelle vibrazioni cromatiche, Soal costruisce una dimensione carnale e spirituale, un dialogo tra materiale e spirito, natura e soprannaturale. Opere come The Transfiguration e The Ascension evocano una tensione mistica, richiamando azioni che travalicano l’immanente per connettersi al trascendente, mentre lavori come Cascade o Torrent restituiscono, nella serialità dei tappi di bottiglia, il moto naturale dell’acqua, il suo scorrere formante e vitale. Fino ad arrivare a A Paradoxical Proliferation, in cui la combinazione tra alluminio e cemento diventa metafora del tempo dei materiali, dell’incontro tra vitalità e deperimento, dell’eterna dialettica tra movimento e immobilità"Per, che sostiene il progetto insieme allae alla, la mostra segna un riconoscimento istituzionale importante. Dichiara il fondatore, figlio del celebre scultore uruguayano Pablo: "Piero Atchugarry Gallery annuncia con orgoglio la prima mostra personale museale di Chris Soal al MAXXI, un traguardo che conferma il valore internazionale dell’artista e della sua ricerca innovativa. Per la galleria, questa esposizione testimonia l’impegno nel sostenere artisti emergenti di rilievo, accompagnandoli verso riconoscimenti istituzionali prestigiosi e rafforzando il dialogo tra arte, istituzioni e collezionismo.La mostra rappresenta anche un passo strategico nella crescita internazionale della galleria, attiva tra Europa, Stati Uniti e America Latina, consolidando così il suo ruolo nel sistema dell’arte contemporanea".Spillovers mette in scena la circolarità della vita e della materia, l’osmosi tra inerte e organico, consumo e rinascita, dove ogni opera è un organismo che vive della propria metamorfosi, un frammento di mondo che ci chiede di rallentare lo sguardo. L’arte di Chris Soal si muove in quella frattura tra forma e dissoluzione, tra gesto e riflessione e nelle sue sculture: tracima, si espande, e nel farlo ci ricorda che anche il rifiuto può essere un inizio.